Susana Díaz, sobre los protocolos internos de acoso: "Las mujeres no se sienten seguras... ante hombres poderosos no es fácil"

La dimisión del DAO de la Policía, José Ángel González Jiménez, por una presunta violación sexual, todavía deja muchas incógnitas abiertas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que no sabían nada, mientras que el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, ha contado en Onda Cero que no la ha llamado.

Así las cosas, Susana Díaz en Por Fin ha alabado la actitud de la víctima, quien le ha echado "entereza sabiendo el escarnio político y familiar que iba a sufrir". Además, según la expresidenta de la Junta de Andalucía, es comprensible que acudiera a un punto violenta y no a un canal interno, porque "hay precedentes de que las mujeres no se sienten seguras dentro de los grupos poderosos; enfrentarte a hombres poderosos no es fácil".

Que caiga quien tenga que caer

"Se necesita un tiempo, y poco tiempo ha sido el que se ha tomado esta mujer, poco tiempo", ha dicho Díaz al hablar sobre lo duro que es dar un paso así. Además, ha hecho hincapié en lo "brutal" y "horrible" del caso, dado que el presunto acusado de la violación es una persona "que está al frente de un Cuerpo de Seguridad que se supone que nos tiene que hacer sentir protegidas".

Díaz ha aprovechado también para pedir al ministro que llegue "hasta las últimas consecuencias" y se investigue si se conocía o no, si eran rumores o no y si alguien lo sabía. "Que caiga quien tenga que caer", ha exigido.

Las palabras de Marlaska fueron desde "la humanidad"

Asimismo, ha comentado las palabras de Marlaska en el Congreso. A su juicio, aunque es cierto que pueden malinterpretarse porque "le está poniendo más presión a la víctima" -ya que el ministro ha condicionado su dimisión a si la mujer se ha sentido desprotegida o no-, cree que "lo quiso hacer desde la humanidad".

"Es cierto que le mete presión, pero no creo que lo estuviera pensando cuando hizo esa afirmación", ha apuntado la socialista, al tiempo que ha comentado que lo que tiene que hacer Marlaska ahora es llamarla, pero "no hacerlo público, sino de forma privada", para que se sienta "segura y reforzada".

También ha lamentado que hay "un serio problema en la sociedad" y se ha preguntado si habrá más víctimas, aludiendo al miedo que pueden tener para denunciar. Todo ello sumado a los ataques a los puntos violeta, que ayudan a las mujeres a armarse de valor. "Se sienten protegidas, seguras y son capaces de tirar hacia adelante con un proceso de este tipo", por eso los atacan, ha concluido.