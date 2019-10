Sentencia del juicio del 'procés' EN DIRECTO

El Gobierno lanza un vídeo explicando las fortalezas democráticas de España el día en el que conoce la sentencia del procés

El Gobierno ha difundido un vídeo en el que aparecen algunos ministros explicando las fortalezas de nuestro sistema democrático en varios idiomas. "No podría imaginar vivir en un país que ya no fuera la democracia que somos", declara Carmen Calvo, "no podría sin eso, porque seguramente ya no sería yo".