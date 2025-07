Pedro Sánchez, ante su comparecencia más decisiva: cómo convencer con su "potente paquete" de medidas anticorrupción

El presidente del Gobierno tiene por delante un día intenso en el Congreso de los Diputados. Este miércoles tiene lugar la esperada comparecencia tras los escándalos que han salpicado al PSOE y que han acabado de momento con el ingreso en prisión de Santos Cerdán, hombre fuerte de Pedro Sánchez, por presuntas mordidas por adjudicación irregular de obra pública.

Sánchez busca convencer a socios y no socios en una comparecencia en la que se esperan explicaciones por el 'caso Koldo' y su afectación en el Partido Socialista. Según el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente anunciará "un paquete potente de medidas anticorrupción" con el objetivo de "recuperar la confianza" de la ciudadanía tras los últimos escándalos.

En la misma línea ha ido Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha señalado que las medidas planteadas por Sánchez serán "contundentes", con un "paquete importante" que recoge lo que los grupos parlamentarios han ido trasladando al jefe del Ejecutivo.

"Ahora es el reto de recuperar la confianza y que casos pocos pero muy graves no manchen nuestra lucha contra la corrupción, una seña de identidad de nuestro presidente y de nuestro Gobierno", afirmó también Bolaños, recalcando que no se trata de "resistir", sino de "profundizar en la agenda social y de transformaciones". "Hemos cumplido los compromisos. Tenemos dificultades, ahondaremos en ellas y tenemos que trabajar mucho para superarlas", admitió el ministro, al tiempo que ha reconocido que "entiendo perfectamente la decepción, tristeza, desencanto de millones de españoles con lo que hemos visto".

Sumar avisa de que la comparecencia marcará la legislatura

Pero lo cierto es que la tarea de Sánchez parece titánica, aunque presente dichas medidas. Sumar, su socio de coalición del Gobierno, ya ha avisado de que la comparecencia de este miércoles del presidente decidirá el rumbo de la legislatura, y ha lamentado que los socialistas no hayan contactado con ellos aún para acordar medidas.

"Si el PSOE habla solo en su nombre, nosotros lo haremos en el nuestro", ha dicho en una rueda de prensa celebrada este lunes una de las líderes del partido Movimiento Sumar, Lara Hernández. En su opinión, los socialistas siguen sin ser conscientes de la gravedad de la situación tras el 'caso Cerdán' y creen que "con retórica y anuncios vacíos para ganar tiempo es suficiente".

Además, ha lamentado que el PSOE no se haya puesto en contacto con Sumar desde la reunión de seguimiento del pacto de coalición que mantuvieron el pasado miércoles, donde el grupo parlamentario liderado por Yolanda Díaz entregó a los socialistas un documento con una serie de propuestas.

La intención de Sumar es poder pactar con sus socios de Gobierno algunas de estas medidas para la comparecencia de Sánchez en el Congreso, pero ante la "parálisis" del PSOE han decidido actuar ya y tomar la delantera impulsando dos iniciativas concretas que consideran prioritarias: por un lado está la votación de la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para la creación de una oficina anticorrupción, que esperan que tenga lugar este mismo mes de julio en el pleno del Congreso, y por otro está la retribución del permiso parental de 8 semanas para el cuidado de hijos menores de 8 años, un asunto contemplado en el acuerdo del Gobierno de coalición y sobre el que Sumar es especialmente optimista, hasta el punto de dar por hecho su aprobación en Consejo de Ministros este mes de julio.

Ante la situación de "extrema gravedad" por el 'caso Cerdán', Hernández ha anunciado que el próximo sábado 12 de julio habrá una reunión del grupo coordinador de Movimiento Sumar, el máximo órgano de dirección política del partido, para tener un debate "sereno y riguroso".

En Podemos también se han mostrado muy críticos con el PSOE, al igual que ERC y Junts, aunque nadie ha hablado por el momento de retirar apoyos o pedir formalmente una cuestión de confianza a Pedro Sánchez.

De la crítica del PP a las dudas de formaciones como Coalición Canaria

En el otro lado de la bancada, la situación no parece cambiar, con un PP en tromba contra Sánchez por el 'caso Cerdán' y que ha unificado posturas en el Congreso del pasado fin de semana. En entrevista este martes en 'Más de uno', Miguel Tellado, nuevo secretario general popular, se ha mostrado interesado en escuchar a Sánchez y también a sus socios. No obstante, ha declarado que hay que acabar con el "sanchismo" y todo lo que representa, calificando de muy grave el ingreso en prisión de Cerdán.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también ha dejado claro que el Gobierno central tiene "un grave problema de corrupción" con la adjudicación de diversos contratos de obra pública por lo que entiende que el presidente, Pedro Sánchez, debe enfrentarse a una cuestión de confianza.

No obstante, ha indicado en declaraciones a los periodistas, que Coalición Canaria aún va a esperar a su comparecencia ante el Congreso para que el presidente responda y diga "qué va a hacer". Clavijo ha comentado que ahora mismo "la confianza se ha quebrado" pues la corrupción no afecta solo al PSOE, que tendrá que resolver sus problemas "internamente" y desde CC son "respetuosos", sino a la acción del Gobierno, y la investidura arrancó con unos acuerdos y unos objetivos.

"Estamos hablando de personas, estamos hablando de compañeras, mujeres, novias", ha señalado, subrayando que hasta ahora se ha escuchado "al secretario general del PSOE" y quiere que se escuche al "presidente del Gobierno".

"Y el presidente del Gobierno y el Gobierno tienen que tener una serie de apoyos para poder gobernar, para sacar unos presupuestos, para sacar leyes, para sacar decretos", ha comentado, dejando claro que "si no se tiene esa confianza, si no se puede recuperar, pues obviamente no tiene sentido mantener una situación".