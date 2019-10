Iglesias, a Sánchez: "En España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera"

A través de Twitter, Pablo Iglesias, que por el momento no ha convocado ninguna rueda de prensa para posicionarse sobre la sentencia del Tribunal Supremo, ha asegurado que "en España se indultó a los terroristas Barrionuevo y Vera, al jefe del golpe de Estado del 23F Armada y el Supremo llegó a pedir el indulto a Tejero. Que Sánchez hable de cumplimiento íntegro es una prueba más de su apuesta por gobernar con el PP".

El portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, se ha mostrado indignado tras la publicación del fallo de la causa del "procés" y ha asegurado que "el diálogo pasa necesariamente por la libertad de los presos y la búsqueda de soluciones políticas a un conflicto que no desaparecerá ni con represión ni se puede tapar con simple propaganda electoral", según ha afirmado.

El Tribunal Supremo ha condenado a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras y a penas de hasta 12 años a Carme Forcadell, los Jordis y a cinco exconsellers por sedición y malversación en el "procés", en tanto que ha absuelto de malversación a los tres acusados en libertad - Santiago Vila, Meritxel Borràs y Carles Mundó-, que no irán a prisión.

"Oriol Junqueras ha sido condenado a 13 años de cárcel. Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa a 12 y Josep Rull y Joaquín Forn a 10 y medio. Carme Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio de prisión. Los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart condenados a 9 años.

Antes de consideraciones de otro tipo, quiero mandar un abrazo a los condenados y a sus familias. Discrepo absolutamente de ellos, pero en las ocasiones en las que les he visitado en la prisión y cuando he hablado con ellos he podido comprobar su calidad humana y la profundidad moral de sus convicciones. La empatía tiene que ser la emoción que guíe nuestra acción política si queremos vislumbrar algún día escenarios de resolución del conflicto.

Quiero expresar también nuestro rechazo a los discursos que buscan criminalizar a los catalanes y catalanas que hoy se manifestarán pacíficamente en repudio a la sentencia condenatoria contra sus líderes. El derecho de reunión y manifestación es sagrado en democracia.

Pero, más allá de los debates estrictamente jurídicos, esta sentencia pasará a la historia de España como símbolo de cómo no hay que abordar los conflictos políticos en democracia.

Hoy culmina una etapa crucial de un camino que nunca debimos haber empezado a recorrer: el camino de la judicialización de un conflicto político que debió haberse gestionado siempre por cauces políticos. Todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia, pero a partir de hoy toca arremangarse y trabajar por reconstruir puentes entre una sociedad catalana dividida y entre parte de la sociedad catalana con la sociedad española.

Recorrer, con sensibilidad e inteligencia política, el camino de la imprescindible reconciliación, sin excluir ninguna vía que pueda ayudar a ella. Las mismas recetas que nos han llevado hasta esta situación no serán las que nos saquen de ella.

Apelamos a la responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas para abrir una nueva etapa de diálogo que rechace la confrontación y que se marque como objetivo la búsqueda de soluciones políticas y democráticas a un conflicto que nunca debería haber sido judicializado. Las apelaciones al diálogo deben dejar de ser un recurso meramente retórico y servir para desterrar la idea de una intervención del autogobierno catalán que se ha demostrado fallida y contraproducente.

Respetar el voto de los catalanes es también condición de posibilidad de la reconciliación. Nosotros, humildemente, vamos a intentar contribuir a ello. Frente a las derechas incendiarias y a un PSOE riverizado que agita el artículo 155 de forma irresponsablemente electoralista, Unidas Podemos tiene que representar otra idea de España basada en la empatía, el diálogo y la fraternidad".

Seguro que te interesa...

Sentencia del procés: El TS condena a 13 años de prisión a Junqueras y a entre 12 y 9 años al resto de presos

Raimundo Prado, sobre la sentencia del procés: "Es la aplicación del Estado de Derecho y nadie debe estar por encima de la ley"

Ignacio González Vega, sobre la sentencia del procés: "Sigue habiendo dificultades para activar la euroorden"

Fernando Sánchez Costa: "No queremos hacer una convocatoria hasta ver como evolucionan los acontecimientos"

Sentencia del juicio del 'procés' EN DIRECTO

Comunicado del FC Barcelona tras conocerse la sentencia del procés: "La prisión no es la solución"

Así sonó el juicio del 'procés': declaraciones y protagonistas más destacados