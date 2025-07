La promesa de Rufián a Vito Quiles: "Si hace esto, voto 'no' a expulsar propagandistas de la ultraderecha del Congreso"

En medio del debate por la reforma del Reglamento del Congreso que busca establecer sanciones para periodistas acreditados que alteren la actividad parlamentaria, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha sorprendido con una propuesta directa al reportero Vito Quiles. Rufián le ha prometido que si se compromete a preguntar a destacados líderes de la derecha y ultraderecha por casos de presunta corrupción, él votaría en contra de expulsar a periodistas como él del Congreso.

“Hagamos un trato, señor Quiles”, dice el portavoz republicano. “Si usted jura que va a preguntarle a Abascal por la financiación ilegal de Vox, que le va a preguntar a Ayuso por las mordidas durante la pandemia, y que va a preguntar qué hacía Amazon en el entorno mientras su gente se ahogaba... yo le prometo que no voto a favor de expulsar propagandistas de la ultraderecha. Pero, por lo que sea, no me lo va a poder prometer”.

La intervención de Rufián ha tenido lugar justo antes de que el Congreso debatiera las enmiendas de totalidad del PP y Vox a la reforma que impulsan el PSOE, Sumar, ERC y otros aliados, y que busca regular la actuación de periodistas acreditados en la Cámara Baja.

Todo apunta a que las enmiendas presentadas por PP y Vox serán rechazadas, lo que permitirá que la tramitación de la reforma siga su curso. Si se cumple el calendario previsto, el texto definitivo podría estar aprobado antes de que finalice julio, con vistas a que entre en vigor en el próximo periodo de sesiones.