La secretaria de Zapatero se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado

La secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, ha dicho este lunes, al comenzar su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que se acoge a su derecho fundamental a guardar silencio.

Alcázar ha pedido la palabra al inicio de la sesión para leer un breve texto en el que ha recordado a los senadores de la comisión que tiene "la condición de investigada" en una causa judicial que tiene relación con la citación en el Senado.

"Siguiendo asesoramiento jurídico, y para preservar mis derechos fundamentales, voy a mantenerme en silencio", ha explicado, además de añadir que espera que no entiendan los senadores que eso supone un "desaire" hacia ellos.

Pese a esa declaración inicial, la senadora del PP Rocío Dívar, la primera en el turno de intervención, ha comenzado una sucesión de preguntas sin respuesta; entre ellas, si se siente traicionada por Zapatero u otras la manera de llevar la agenda y las facturas del expresidente.

El PP anuncia que volverá a citar a Gertrudis

Además, el PP ha sostenido que el silencio de la compareciente "no hace desaparecer los hechos" y ha defendido que la documentación incorporada a la investigación refleja la existencia de una oficina que, a su juicio, "no se limitaba a gestionar una agenda", sino que intervenía en asuntos de Estado, de política internacional y en la articulación de una presunta estructura destinada al cobro de comisiones ilegales.

"Nada de lo que hizo el señor Zapatero pudo hacerlo sin usted", ha afirmado la senadora del PP.

De la misma forma, el PP ha acusado a la compareciente de haber mentido a la Policía sobre el origen de las joyas halladas en la caja fuerte de la oficina del expresidente y ha anunciado que solicitará que vuelva a comparecer ante la comisión de investigación. "Usted va a volver a esta comisión, a ver si así se le refresca la memoria", ha zanjado la senadora 'popular'.