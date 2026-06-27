Pedro Sánchez critica el "atropello" contra Zapatero y pide a la Justicia que "sea justa" en las causas contra su hermano y su mujer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido el Comité Federal del PSOE en el que ha criticado el "atropello" que ha sufrido esta semana el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras la filtración de sus conversaciones privadas, algo "impropio de una democracia como la española".

Según el presidente del Gobierno, es "un hecho de una enorme gravedad" que se hayan "violado" los "derechos fundamentales" del exdirigente socialista y de su familia, de los que se han filtrado "cientos y cientos de mensajes que nada tienen que ver" con la causa que se está investigando.

Por ello, Sánchez ha criticado este hecho y ha reiterado que se respeta la presunción de inocencia porque es "lo mínimo aceptable". Asimismo, ha recordado que todo lo que tiene que ver con el préstamo a Plus Ultra fue validado por el Tribunal de Cuentas Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no van a permitir que "los de siempre" aprovechen "este ruido judicial para impugnar" el legado político de Zapatero, "que los socialistas reivindicamos con orgullo".

Sobre su mujer y su hermano

El presidente del Gobierno también se ha pronunciado sobre su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, ambos investigados por diferentes causas. "Es probablemente de lo más difícil que me resulte hablar", ha reconocido, igual que dijo en el Congreso de los Diputados el pasado miércoles.

El líder del Ejecutivo no ha querido "añadir nada más", porque ambos están defendiéndose en los tribunales, pero ha querido recordar cinco hechos "indiscutibles". Asi las cosas, en primer lugar, ha enumerado que la plaza por la que está siendo juzgado su hermano fue creada en 2017 y convocada en 2017, dicho por la UCO, cuando Sánchez todavía "no ejercía ninguna responsabilidad ni orgánica ni institucional.

Em segundo lugar, que las acusaciones impulsadas por las organizaciones ultraderechistas contra su hermano son "totalmente falsas". En cuanto a su mujer, ha señalado que empezó a trabajar en la Complutense "dos años antes de ser elegido secretario general del PSOE y seis de ser presidente" y que la cantidad que ha ingresado por dirigir la cátedra y desarrollar el software son "cero euros".

La instrucción contra mi mujer no ha estado exenta de polémicas

"La instrucción contra mi mujer no ha estado exenta de polémicas, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía, igual que la causa contra mi hermano", ha denunciado Pedro Sánchez, quien ha tachado de "más que cuestionables por desproporcionadas" las medidas cautelares sobre su esposa. "Desde nuestra organización solo pedimos a la justicia que sea justa", ha resumido.

El Comité Federal se ha celebrado justo un año después de que estallara el caso de Paco Salazar y cuando hacía apenas unas semanas había estallado el caso de corrupción en el que se vieron involucrados el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el exsecretario de Organización, Santos Cerdán.

Por ello, aunque ha recordado que, cuando llegó al poder hace ocho años, prometió "limpiar" las instituciones de 'gürteles', 'kitchen', y partidos dopados por la financiación irregular, no se hizo "lo suficiente" para extirpar la corrupción de la vida política, pero que esto no es "el y tú más; es la contundencia frente a la connivencia".

Descarta convocar elecciones y promete una España "aun mejor" en 2031

En este sentido, el presidente ha vuelto a sacar pecho porque el PSOE actuó contra los casos de corrupción de forma "contundente desde el principio", al contrario que otros partidos, y ha dejado claro que fueron "personas concretas que se aprovecharon y cuyas prácticas desconocíamos y, de conocerlas, jamás habríamos tolerado".

Por ello, ha hecho un llamamiento al resto de grupos políticos para que apoyen la tramitación del plan de lucha contra la corrupción al que se comprometió en las Cortes y ha puesto en valor las 13 medidas que anunció hace un año para poner en práctica en su partido, que han acabado con una valoración de 83,1 puntos en el índice de transparencia, 50 más que el PP. "Este es nuestro compromiso, no solo de palabra, también de acción".

De este modo, Sánchez ha vertebrado su intervención en torno a los tres elementos que centran el debate público y ha prometido ser un país "aún mejor en 2031", ya que ha rechazado convocar elecciones, ya que "la pregunta no es si debemos continuar, la pregunta es: ¿Cómo no vamos a continuar?"