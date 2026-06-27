El PSOE celebra un nuevo Comité Federal tras un año marcado por la corrupción

El PSOE reúne a su Comité Federal tras un año marcado por los casos de corrupción que afectan al partido y que han dejado a los socialistas con la moral tocada, aunque convencidos de que deben poner ya la mirada en el ciclo electoral de 2027.

Los socialistas llegan a esta cita desgastados por las novedades judiciales en el caso Leire Díez, que investiga una presunta trama para influir en procesos judiciales dirigida desde Ferraz, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' y la reciente condena al exsecretario de Organización José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

La suma de escándalos está haciendo mella en los apoyos del Gobierno en el Congreso de los Diputados y esta misma semana la mayoría de la Cámara respaldó que el presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza y asuma responsabilidades presentando su dimisión, en un clima de creciente tensión con socios como Sumar, ERC, Junts y Podemos, que piden más explicaciones.

Reproches internos

En la Ejecutiva socialista dan por hechas las críticas del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien espera respuestas del presidente sobre los casos de corrupción. Page ya pidió, en el Comité Federal del PSOE de hace un año, elecciones o que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza y convencido, según fuentes de su entorno, de que la situación del partido ha empeorado por estos casos y por las derrotas en las últimas elecciones autonómicas.

Desde Ferraz asumen que a las críticas del Page podrían unirse otros líderes territoriales, entre ellas las del presidente asturiano, Adrián Barbón, con un discurso más suave pero también afilado.

Prevén un comité "movido", pero tienen claro que otras voces, como la del presidente catalán, Salvador Illa, cerrarán filas en torno a Sánchez. En esa línea, según apunta la agencia EFE, un ministro miembro de la Ejecutiva socialista cree que el cónclave será tranquilo, pero incide en que saldrá en defensa del presidente si es necesario.

También un dirigente regional del partido espera que la cita dé pie al diálogo pausado y al contraste de ideas, para poder centrarse en los problemas de los territorios, donde el PSOE, dice este barón, debe poner de nuevo toda su energía de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027.

Detección y actuación

Sánchez tomará la palabra alrededor de las 10:30 horas y previsiblemente defenderá que el Gobierno y el PSOE han actuado ante los casos de corrupción en cuanto los detectaron. También hará hincapié en las medidas anticorrupción que viene adoptando el PSOE desde hace un año, cuando expulsó al sucesor de Ábalos en Organización, Santos Cerdán, por un caso de presunto amaño de contratos.

Desde entonces, la número tres, Rebeca Torró, ha implantado una serie de reformas internas: Secretaría de Organización colegiada, doble firma para decisiones importantes, auditorías internas o la obligación de que los miembros de la Ejecutiva presenten una declaración de bienes al inicio y al final del mandato.