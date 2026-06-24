Sánchez y Feijóo se enzarzan por sus declaraciones de la Renta: "Díganos cuánto paga usted"

La sesión de control al Gobierno posterior al pleno extraordinario sobre corrupción ha dejado un nuevo choque entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, esta vez a cuenta de sus declaraciones fiscales y de la vivienda que ocupa el líder del Partido Popular en Madrid.

Feijóo ha aprovechado su pregunta al presidente para insistir en que la legislatura está agotada y cuestionar la situación política del Ejecutivo. "Todos sabemos que esta pregunta debería ser la última pregunta de la legislatura, no la última pregunta del período de sesiones", ha afirmado desde su escaño.

El líder popular ha cargado contra la falta de presupuestos generales del Estado y ha ironizado con que las últimas cuentas aprobadas por el Gobierno coincidieron con Joe Biden en la Casa Blanca y el papa Francisco en el Vaticano.

"¿Usted se levanta alguna mañana pensando en los problemas de los españoles o no puede dormir ninguna noche pensando en los suyos?", le ha preguntado antes de rematar con una cuestión directa: "¿Ha hecho ya la declaración de la Renta y de Patrimonio, señor Sánchez?".

La respuesta del presidente no ha sido sobre sus obligaciones fiscales, sino sobre la situación residencial de Feijóo. Sánchez ha contraatacado reclamando explicaciones sobre la vivienda que ocupa el líder del PP en el madrileño barrio de El Viso.

"Usted, que es el adalid de la transparencia, señor Feijóo, díganos cuánto paga usted o su partido por su casa en El Viso al mes", ha respondido el jefe del Ejecutivo.

Ante las protestas de la bancada popular, Sánchez ha insistido en la misma idea. "Ha salido en los medios de comunicación. No vive en El Viso, no vive en El Viso. Pero a mí lo que me interesa saber es cuánto paga usted o su partido", ha reiterado.