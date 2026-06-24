"Yo con Begoña", el grito de apoyo de Patxi López a la mujer de Pedro Sánchez en su intervención en el Congreso

"Ante tal persecución, ante tanta inquina, ante tanta indignidad, los socialistas vamos a decir cada vez más alto lo que ya dicen millones de españoles en la calle: Yo, con Begoña, yo con Begoña, claro que sí!", así de contundente se ha mostrado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, en su intervención durante el pleno sobre corrupción.

Patxi López ha hecho una férrea defensa de la actuación del PSOE y del Gobierno respecto a los distintos casos de corrupción que le afectan frente a la manera en la que lo han hecho desde el Partido Popular. "No somos lo mismo, ni de lejos", ha insistido el portavoz socialista.

El PSOE está inmerso en una burbuja judicial

En su opinión, y según ha expuesto durante el turno de palabra correspondiente al Grupo Socialista tras la comparecencia del presidente del Gobierno, el PSOE "está inmerso en una burbuja judicial" y para reforzar su argumento ha relatado algunos de los "hechos" que forman parte de dicha burbuja protagonizados por el juez Peinado, que instruye el caso Begoña Gómez.

Patxi López ha recordado que se ha abierto un proceso judicial en base a recortes de prensa "aportados por un grupo fascista", algo, que, según ha explicado, la jurisprudencia deja claro que no se puede hacer. "Al juez Peinado esto le debe importar una higa", ha afirmado López, porque "ha iniciado investigaciones prospectivas e incluso arqueológicas para con una inquina digna de mejor causa, ver si podía encontrar algo contra la mujer del presidente".

El dato erróneo que ha dado Patxi López sobre las acciones de Peinado

El diputado socialista ha continuado su relato recordando que "hemos visto a Peinado imputar de dos nuevos delitos a Begoña Gómez y, como alguien le debió llamar la atención, un par de horas después decir que no era para ella la imputación". Esto no es exactamente como lo ha explicado López.

El episodio al que se refiere López está relacionado, en realidad, con una providencia dictada por Peinado para abrir una pieza separada sobre el empresario Barrabés a instancias de la Fiscalía Europea. Al encabezar la resolución con la misma fórmula que arrancan sus providencias en la causa matriz, el listado de investigados incluía a Begoña Gómez, que no estaba afectada por esta nueva pieza, informa Eva Llamazares

Sin embargo, la mujer del presidente del Gobierno nunca llegó a estar imputada en esa nueva pieza separada, como se encargó el propio juez de aclarar posteriormente en una resolución explicativa en la que, a diferencia de lo que sostiene López, dejó patente que Begoña Gómez no figuraba entre los investigados, como algunos medios estaban interpretando.

De esta manera, el juez Peinado nunca le retiró la imputación por tráfico de influencias y fraude contra los intereses de la Unión ya que no la había acusado por esos delitos. Esta pieza viene impulsada por la Fiscalía Europea, que perdió la competencia para investigar uno de los contratos adjudicados a Barrabés y ante la que Begoña Gómez siempre ha tenido la condición de testigo.

"Yo con Begoña"

Abundando en la "inquina" que a su juicio tiene Peinado contra Begoña Gómez, ha recordado también las medidas cautelares que le impuso sugiriendo que sus escoltas la podrían ayudar a huir y lo que considera un acoso y persecución por "periodistas protegidos y financiados por algunos grupos de esta cámara".

En este punto es cuando Patxi López ha arengado a los socialistas y les ha animado a gritar "yo con Begoña" "ante tal persecución".