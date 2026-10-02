Rubén Amón, sobre el posible adelanto electoral: "Entendiendo la lógica de Sánchez, convocaría las elecciones"

Esta mañana, las portadas de los principales diarios se hacían eco de la noticia adelantada por eldiario.es donde se afirma que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaría valorando la posibilidad de convocar elecciones el próximo 29 de noviembre.

Según avanza el citado medio, el Ejecutivo se estaría preparando para este escenario en caso de que Junts acabe tumbando los dos decretos de vivienda que serán presentados este viernes. Y es que tal y como señalan desde El País, diversos ministros y dirigentes socialistas creen que el presidente debería de convocar los comicios si no salen adelante las medidas de vivienda.

Se trataría de un movimiento inesperado por parte del Gobierno pero que, tal y como detalla Rubén Amón, tertuliano del programa Más de Uno, tiene lógica teniendo en cuenta la situación de Sánchez en el poder.

El malestar de la sociedad por el tema de la vivienda

Tal y como explica el tertuliano, las protestas centradas en la Puerta del Sol son, realmente, las protestas de toda una sociedad. El acceso a una vivienda cada vez es más complejo, y eso es un problema que afecta a todo el mundo por igual.

Y es que, para Amón, muchas de las reivindicaciones de los manifestantes en Sol son compartidas por una gran parte de la población española. De ahí que el movimiento de Pedro Sánchez de convocar elecciones cobre sentido.

"Entendiendo la lógica política de Sánchez, las convocaría precisamente para aprovechar esas inercias que trascienden lo que pueda ser o no afín uno a un movimiento político improvisado que termina rodando el congreso", explica el tertuliano.

La falta de apoyos, motivo de elecciones

La fragmentación política en el Congreso para aprobar normativas y el desacuerdo de la sociedad con las políticas del presidente podrían provocar una convocatoria que se adelantaría varios meses frente a lo previsto.

Todo parece estar en manos de Junts, que podría propiciar el adelanto de elecciones para el próximo mes de noviembre si decide, finalmente, votar en contra de los dos decretos que presentará el Gobierno este viernes. La formación ya ha anunciado que no apoyará las medidas de Sánchez, al tiempo que presentará una propuesta propia para "avanzar hacia una solución real" en materia de vivienda.