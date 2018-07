Rivera: "Qué más necesitamos para entender que hasta que no haya un acatamiento explícito de la Constitución, no podemos levantar el 155"

"Los constitucionalistas tenemos que tener claro que hay que extender el 155 para garantizar la seguridad ciudadana, que los medios de comunicación cumplan las leyes, que se cumplan las sentencias judiciales y no se use dinero público", ha dicho Rivera.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado cómo fue la conversación con Mariano Rajoy en la que se decidió mantener el artículo 155 en Cataluña hasta que haya un Govern efectivo. "Torra está volviendo a las andadas ha dicho que no acata la Constitución y que va a trabajar por la república catalana. Sigue el proceso separatista y España debe proteger los derechos de los catalanes. Los constitucionalistas tenemos que tener claro que hay que extender el 155 para garantizar la seguridad ciudadana, que los medios de comunicación cumplan las leyes, que se cumplan las sentencias judiciales y no se use dinero público".

Le pide a Rajoy garantizar que "el dinero público, las sentencias judiciales, la seguridad ciudadana, y los medios de comunicación, se cumplen en Cataluña y se adaptan a la Constitución".

En su opinión, "estamos en un mundo paralelo en el que unos señores dicen que quieren saltarse la Constitución y que no van a respetar las leyes" y se pregunta "que más necesitamos para entender que hasta que no haya un acatamiento explícito de la Constitución, no podemos levantar el 155".

"Nos guste o no, la realidad es muy dura, y es que este Govern no va a respetar la Constitución", considera Rivera, quien añade que "la Constitución nos da mecanismos políticos para que acate la Constitución, mirar hacia otro lado es un error. Torra es un títere de Puigdemont", señala.

Rivera no descarta que los independentistas convoquen elecciones el próximo año coincidiendo con las autonómicas y subraya que "Puigdemont acabará huido permanentemente o ante la justicia. Cataluña está en manos de las CUP y de un político huido de Cataluña".

En una entrevista en Espejo Público, Rivera considera que el Gobierno está ganando tiempo para que el PNV pueda plasmar su apoyo en los PGE el próximo miércoles. "Si el PP y PSOE tienen un pacto con los nacionalistas vascos, no debería ser un problema para los españoles. Le pido al Gobierno que desvincule una cosa de la otra, y si no salen los PGE sin el PNV, que se abstenga el PSOE". "Sólo con que Sánchez cambiara el 'no es no' por la abstención, no necesitaríamos a los nacionalistas vascos", ha añadido.

¿Cuál es el objetivo de la plataforma ciudadana?

"Durante mucho tiempo hemos mirado al nacionalismo sin un proyecto de país. Esta plataforma pretende superar las barreras ideológicas de los partidos", ha dicho Rivera, quien pide "poner en valor lo que nos une".

"No quiero renunciar a escoger entre mi tierra en mi país. Durante mucho tiempo he sentido que tenía que pedir perdón por ser barcelonés, español y europeo", ha indicado el líder de Ciudadanos, quien considera que "un proyecto de un país es mucho más que las siglas de tu partido".

"Hoy por hoy es mucho más sensato sentarnos en la mesa y definir de qué manera, en qué condiciones y cuánto dura el 155", ha añadido.

Rivera, sobre el chalet de Iglesias y Montero

Sobre la compra del chalet en Galapagar de Irene Montero y Pablo Iglesias por más de 600.000 euros, Rivera ha criticado que "durante mucho tiempo se dedicaron a criminalizar a todos los señores que se compraban algo. El problema no es que se compren algo, el problema es que están haciendo lo mismo que llevan criminalizando durante muchos años".

En cuanto a la consulta que harán a las bases para ver si deben continuar como secretario general y portavoz, lo considera "una competición populista".

"A partir de ahora, espero, que ni Iglesias ni Montero hagan un escrache a quien tiene una propiedad, ni criminalicen a quien tiene una hipoteca, ni señalen a nadie por querer echar a los okupas de su casa, que es lo que han hecho durante muchos años", ha indicado Rivera.