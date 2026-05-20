Quién es José Luis Calama, el juez experto en delitos económicos que investiga la trama por la que ha imputado a Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira ya ha pasado a la historia por ser el primero en imputar a un expresidente del Gobierno. Se trata de José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado en el caso Plus Ultra por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

Calama, reconocido por su gran dominio en causas de delincuencia económica y de blanqueo de capitales, se topó meses atrás con el mencionado caso en el que se investiga una presunta trama de tráfico de influencias y de posible blanqueo en el préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea. En medio de todo este entramado, Calama sitúa a Zapatero como "vértice".

Labor callada y minuciosa

Desde 1996 hasta 2018, Calama estuvo al frente del juzgado de instrucción número 15 de Madrid. También cuenta con ocho años al frente de su juzgado en la Audiencia Nacional, donde destaca por una labor callada y minuciosa en causas mediáticas. Hablamos de casos como Pegasus, en el que investigó el espionaje a los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros, entre 2020 y 2021.

Otro de los casos que despertaron interés de los medios fueron las diligencias que abrió al día siguiente del apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. También destacó por investigar la causa en la que terminó procesando por una millonaria estafa al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que confesó haber entregado cien mil euros al eurodiputado Luis Pérez (Alvise).

Primeros casos en el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional

Cuenta la agencia EFE que, entre los primeros casos que tramitó a su llegada al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, en diciembre de 2018, tras dos décadas al frente del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, destaca el del Banco Popular, que heredó del anterior titular del Juzgado, el magistrado Fernando Andreu, que pasó a engrosar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Tras varios años de instrucción, en noviembre de 2024 abrió finalmente juicio oral al expresidente del Banco Popular Ángel Ron. a 12 exdirectivos y a la auditora PwC por estafa en la ampliación de capital de 2016, e impuso una fianza provisional de cerca de 2.277 millones de euros.

El magistrado impuso esa responsabilidad civil millonaria a los acusados y a varias aseguradoras, y situó a PwC y al Banco Santander, que se hizo con el Popular al precio simbólico de un euro, como responsables civiles subsidiarios.

Un juzgado de Sigüenza como primer destino

Antes de llegar a Madrid, su primer destino fue en un juzgado de instrucción de Sigüenza, en el que ingresó en 1988 y que dejó en 1990 para trasladarse al Juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, en el que estuvo tres años para pasar después otros tres años, hasta 1996, en un juzgado de instrucción de Valladolid.