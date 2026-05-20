Quién es quién de la trama Plus Ultra: el "vértice" Zapatero, su núcleo de confianza y las empresas implicadas

Durante la jornada de ayer, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por la Audiencia Nacional en relación con el caso Plus Ultra por un supuesto cobro de comisiones ilegales. Se trata de la primera vez en la historia de nuestra democracia que un expresidente es investigado en una causa por corrupción.

Además, Zapatero podría enfrentarse también a otros delitos relacionados con personas de su entorno, entre ellos, Julio Martínez Martínez, quien ya fue detenido, dueño de la empresa Análisis Relevante. El propio Zapatero, en su entrevista con Alsina hace apenas mes y medio, comentó que le parecía "extraño" que hubiesen salido fotografías con Martínez Martínez días antes de su detención.

Zapatero, en el ojo del huracán

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y, de esta manera, obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.

Así se expone en el auto en el que acuerda investigar al expresidente de Gobierno. Se subraya que Zapatero "ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

La oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid, en frente de la sede del PSOE, era, según el magistrado, el "centro de coordinación de la red". El juez le atribuye una intervención directa en operaciones de alto valor económico, "como las relativas al 'petcoke', oro, compraventa de acciones o divisas".

Su núcleo de confianza estaba formado por las siguientes personas:

Julio Martínez Martínez: Amigo con el que Zapatero iba a correr de forma habitual y, según el juez, se encargaba de captar clientes y de la gestión operativa de los encargos. Propietario de la empresa Análisis Relevante, era considerado como un "lacayo" del expresidente por los responsables de Plus Ultra. Fue detenido el pasado mes de diciembre.

Amigo con el que Zapatero iba a correr de forma habitual y, según el juez, se encargaba de captar clientes y de la gestión operativa de los encargos. era considerado como un "lacayo" del expresidente por los responsables de Plus Ultra. María Gertrudis Alcázar: Secretaria de Zapatero. Según el juez Calama, era la encargada de la "elaboración y cobertura formal de la documentación".

Secretaria de Zapatero. Según el juez Calama, era la Cristóbal Cano: el magistrado le considera el "gestor del entramado societario y de la facturación 'ad hoc'".

En el escrito, José Luis Calama nombra además a los administradores de varias compañías que formarían parte del entramado societario. El juez cree que los clientes de la red pagaban "cantidades significativas por servicios de asesorías inexistentes" y que esos fondos eran después redistribuidos hacia el entorno de Zapatero y de Julio Martínez, para lo que se creaba, según el instructor, documentación ficticia, se canalizaban los fondos a través de sociedades sin actividad real o se usaban testaferros.

Así, destaca Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, que habría instado a un colaborador a "tocar puertas" para conseguir ayudas y que se interesó por lograr la de Zapatero, estando dispuesto a pagar, como sostenía también el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, investigado en la causa.

Según las comunicaciones intervenidas, el presunto entramado en el que el juez sitúa a Zapatero mantenía contactos con autoridades y operadores económicos en Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países.

Las empresas empleadas por la red son: