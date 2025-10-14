Quién es el abogado José Aníbal Álvarez, y por qué Ábalos ha renunciado a su defensa

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha informado al Tribunal Supremo de que renuncia a su abogado, José Aníbal Álvarez, quien se ha encargado de su defensa en todo momento, porque existen "diferencias irreconducibles" y ha pedido uno de oficio. Si bien, el juez Leopoldo Puente ha rechazado esta petición porque la considera "intempestiva" y "espurio", así como que Ábalos busca suspender la declaración prevista para este miércoles 15 de octubre.

El magistrado Puente, además, le ha informado en un auto de que su defensa la seguirá llevando a cabo el letrado José Aníbal Álvarez, salvo que el exministro designe a otro, y que la comparecencia sigue en pie. Asimismo, se prevé que tras la misma se lleve a cabo una vistilla, tal y como consta en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que decidirá si Ábalos ingresa en prisión.

Cuenta con 35 años de experiencia

José Aníbal Álvarez es el socio fundador y coordinador del despacho de abogados Aníbal & De Pablos que, según pone en la página web, cuenta con una experiencia de más de 30 años en derecho Penal, Penitenciario y Civil. Álvarez, según la biografía publicada en la misma, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y colegiado en el Ilustrado Colegio de Abogados de Madrid.

También ha dado clases de la materia Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Complutense y, aunque empezó su carrera como funcionario del Estado, en 1986 fundó el citado despacho. Su dilatada trayectoria le ha servido para ser condecorado con la Cruz de Raimundo de Peñafort en 2015 y con la Medalla de plata por sus 25 años de ejercicio.

Entre los casos en los que ha trabajado, además de la defensa de José Luis Ábalos en el caso Koldo, se encuentra la defensa de Juan Antonio Roca en el caso Malaya, la defensa de varios implicados del Cuerpo Nacional de Policía en la Operación Kitchen o la defensa de varios agentes de policía en el caso GAL.

Según Ábalos, entre él y Álvarez existen "diferencias irreconducibles"

José Luis Ábalos anunció el lunes la renuncia a su abobado, José Aníbal Álvarez, por "diferencias irreconducibles", según el escrito que envió al Tribunal Supremo. Estas diferencias, en lugar de ser algo "puntual, se han convertido en una constante", añadía. Según el exministro se ha producido un "deterioro irreversible" en la relación, lo que hace "inviable" su asistencia como letrado.

De hecho, según Ábalos, ha tenido que "preparar" su declaración él mismo. Por ello, adjuntó en la comunicación al Supremo, el email a través del cual comunicó a Álvarez la su renuncia, para "dejar constancia formal". Aun así, el exministro agradecía al abogado "el tiempo y los esfuerzos" que le ha dedicado, así como el "afecto y aprecio personal" que ha surgido en este tiempo.

Es la cuarta vez que José Luis Ábalos es citado por el Tribunal Supremo en el marco de la causa que le investiga por el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. En su última declaración, el pasado mes de junio, el exministro aseguró que no se reconocía en los audios grabados por su exasesor, Koldo García.

Además, en aquel momento solo se le impusieron medidas cautelares -prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecer periódicamente en sede judicial-, pero no se le envió a prisión porque la Fiscalía no entendió que hubiera riesgo de destrucción de pruebas. Si bien, esto podría cambiar tras la declaración de este miércoles 15 de octubre.