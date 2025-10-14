El Supremo rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por fraude de ley y decidirá en una vistilla si le envía a prisión

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la renuncia del exministro Jose Luis Ábalos a su abogado José Aníbal Álvarez, comunicada ayer lunes al tribunal, por entender que se trata de un "fraude de ley" y mantiene la comparecencia prevista para este miércoles, con el aviso de que tras ello realizará una vistilla para revisar las medidas cautelares y decidirá si le envía a prisión.

Según el juez, su renuncia "intempestiva" a su abogado es "espurio" -algo falso, ilegítimo, que carece de validez en su origen-, y que el único objetivo es forzar la suspensión de la declaración, así como la posterior comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la vistilla que se produce cuando alguna de las partes pide prisión provisional para el imputado.

Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que le designe un abogado de oficio para poder asistir a su declaración, tal y como ha informado en una publicación en X, si bien el magistrado ha rechazado también esta pretensión y le ha respondido que su defensa será desarrollada en esta cita por el letrado José Aníbal Álvarez, a cuyos servicios renunció ayer, salvo que el exministro designara a otro.

El exministro renunció el lunes a su abogado por las "diferencias irreconducibles" que han llevado a un "deterioro irreversible" de la relación entre ambos, si bien no comunicó quién sería su nuevo letrado ni pidió ningún aplazamiento; al contrario, señaló que se estaba preparando la cita "por sí solo".

El magistrado incluye en su auto que la libre designación de letrado es un derecho que no puede considerarse "ilimitado", por lo que hay que ponderar intereses jurídicos de distinto signo para lograr un equilibrio de todos los derechos en juego y, en función de cada caso, "qué grado de sacrificio es aceptable imponer al resto de las partes".

Asimismo, Puente argumenta que Ábalos ha utilizado en su defensa un letrado de su libre designación, "quien, hasta el momento, ha desarrollado su labor de forma objetivamente irreprochable, interviniendo en los interrogatorios practicados hasta ahora; interesando la práctica de las diligencias de investigación que tuvo por convenientes u oponiéndose a las que no consideraba de interés para la defensa de los derechos e intereses del Sr. Ábalos Meco".

Asegura que Ábalos "presenta su escrito en un momento en el cual únicamente sería posible, para el caso de que se admitiera la renuncia, suspender la declaración del investigado, señalada para el próximo día 15 de octubre, sin que sea dable identificar en dicha pretensión ningún propósito distinto al de forzar la suspensión de la declaración referida y, en consecuencia, también la de la posterior comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Tras la declaración de junio, la Fiscalía no consideró necesario mandarle a prisión

Han sido varios los episodios de desacuerdo entre Ábalos y el abogado Álvarez, hasta el punto de que él, en calidad de investigado, ha tenido que "preparar" su declaración por sí mismo. En el escrito enviado al magistrado adjuntó el email intercambiado con el abogado para "dejar constancia formal" de su renuncia.

Es la cuarta declaración de Ábalos en el Supremo. En la anterior, que tuvo lugar en junio, el exministro aseguró que no se reconocía en las grabaciones de Koldo. Aunque las acusaciones populares pidieron su ingreso en prisión, la Fiscalía no lo consideró necesario porque entendía que no había riesgo de destrucción de pruebas. Lo que sí pesa sobre él son las medidas cautelares como la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte o comparecer periódicamente en el Supremo.