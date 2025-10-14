Pedro Sánchez admite haber recibido pagos en efectivo del PSOE: "Seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones"

"No era algo habitual en mí pero seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto", es la respuesta que ha dado Pedro Sánchez a la pregunta de si recibió este tipo de liquidaciones de gastos por parte de PSOE.

La interpelación es pertinente después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos, que desveló esta modalidad de reembolso de gastos.

Este nuevo informe de la UCO forma parte de la investigación de la supuesta trama de adjudicaciones irregulares del llamado caso Koldo que señala a a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE y al exasesor ministerial Koldo García. El documento reveló que el partido pagó con dinero en efectivo en sobres al ex ministro de Transportes, sin que algunos de esos pagos se reflejen en el registro de liquidaciones por gastos.

El jefe del Ejecutivo, siguiendo la línea de las declaraciones de varios de sus ministros, ha insistido en una entrevista en la cadena Ser que el informe demuestra que no existió en el partido financiación irregular y, respecto a los más de 95.000 euros desembolsados por el ex ministro de Transportes sin justificación bancaria, ha subrayado que son de las cuentas de Ábalos y no del PSOE.

"Es una práctica legal"

En cualquier caso, el presidente del Gobierno defiende que esta práctica de pagos en metálico es legal y habitual en instituciones y empresas. Una explicación que ya dio la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, cuando insistió en que "pagar en metálico no es ilegal".

Sánchez no ha aclarado si este sistema se va a dejar de utilizar y defiende que lo fundamental es que se haga conforme a la ley. "Lo importe es que sea legal, no es tanto si es un dinero en efectivo", ha insistido haciendo hincapié en que la caja del partido se llenaba con fondos que salen de las cuentas corrientes del PSOE.

En ese sentido reitera que no existe "ningún indicio" que apunta a una financiación irregular del PSOE porque todos los gastos que salen del partido "han sido acreditados y auditados" por el Tribunal de Cuentas y por auditorías externas.

Garantiza el presidente del Gobierno que en el PSOE no hay financiación ilegal sino que se ha producido un caso de presunta corrupción que la Justicia tendrá que resolver. Afirma, por tanto, que serán Ábalos y Cerdán quienes tendrán que dar explicaciones en los tribunales.

Voy a defender siempre la inocencia de mi hermano y mi mujer porque es la verdad

Respecto a los casos que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, ha defendido vehementemente la inocencia de ambos y se ha mostrado convencido de que el tiempo "pondrá las cosas en su sitio", de modo que se confirmará la absoluta inocencia de sus familiares.

"Voy a defender siempre la inocencia de mi hermano y mi mujer porque es la verdad", ha dicho y, sin querer acusar expresamente de hacer política al juez Juan Carlos Peinado, sí ha puesto el foco en la instrucción que ha llevado a cabo en este asunto al fin de que cada la cual la interprete como quiera.

Netanyahu tendrá que responder ante la Justicia

Durante la entrevista Sánchez también ha hablado sobre su asistencia a la firma del acuerdo de alto el fuego en Gaza que tuvo lugar este lunes en Egipto y el momento actual de esperanza que se vive en Oriente Próximo.

El presidente ha manifestado la apuesta de su Gobierno por la defensa del derecho internacional humanitario y ha señalado que la paz no puede significar impunidad, por lo que se deben seguir los procesos abiertos en el Tribunal Penal Internacionales para que los "actores principales del genocidio perpetrado en Gaza" respondan ante la justicia.

Ha asegurado que España mantendrá el embargo de armas del Israel aprobado por el Congreso la semana pasada pese al acuerdo suscrito por el Estado hebreo y Hamás, y no ha descartado la posibilidad de que España envíe tropas de paz a la Franja si se acuerda a nivel internacional.