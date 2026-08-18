¿Por qué ha vuelto a temblar Granada? Los expertos explican el fenómeno

Granada ha vuelto a sufrir un nuevo movimiento sísmico. Tres días después del terremoto de magnitud 5 que sacudió la ciudad, un nuevo seísmo de magnitud 4,7 ha sacudido este martes el área metropolitana, dejando varios heridos y diversos desperfectos materiales.

Tal y como ha informado el Instituto Geográfico Nacional, el epicentro del movimiento se ha producido en la localidad de Gójar (Granada), a las 10:37 horas de este martes, y ha sido seguido por varias réplicas, entre ellas una de magnitud 4 y otra de 4,2. El fuerte seísmo se ha dejado sentir con especial intensidad en la capital y en el cinturón metropolitano, donde la ciudadanía ha asistido al temblor de las paredes y techos de los inmuebles durante varios segundos.

Unos hechos que han vuelto a poner en alerta a los ciudadanos, que se preguntan el por qué de otro nuevo seísmo en Granada. Y es que ante la incredulidad de la situación, muchos se preguntan el por qué de estos movimientos que ponen en jaque la ciudad.

¿Por qué ha vuelto a temblar Granada?

La sucesión de terremotos en Granada ha generado muchos interrogantes entre la población, entre ellos si es normal que haya tantos movimientos seguidos. Ante esta repentina aparición, el IGN explica que los seísmos en esta zona son completamente normales ya que la provincia se encuentra en una región geológicamente activa.

Tanto es así que la cuenca de Granada es una de las áreas con mayor actividad sísmica de la península Ibérica. Sin embargo, más allá de la explicación de los movimientos, lo cierto es que estas réplicas responden a una cuestión científica. Según explican los expertos, esta sucesión se denomina "series sísmicas".

Y es que los terremotos pueden agruparse formando estas denominadas series sísmicas en las que, después de un movimiento de mayor magnitud, continúan produciéndose réplicas durante días o incluso durante periodos más prolongados. Cuando las rocas de la corteza terrestre acumulan tensión y esta se libera mediante una fractura o desplazamiento, se genera un terremoto. Ese movimiento puede redistribuir las tensiones en las fallas cercanas y provocar nuevos seísmos.

Por eso, durante una serie sísmica pueden registrarse decenas, cientos o incluso miles de pequeños terremotos, muchos de ellos imperceptibles para la población. De esta forma, las réplicas son algo totalmente normal, puesto que tal y como detallan los especialistas, los terremotos nunca vienen solos.

Así se ha vivido el segundo seísmo en Granada

A primera hora de esta mañana, un nuevo movimiento sísmico ha sacudido la ciudad de Granada, dejando daños materiales en algunas zonas. Edificios derrumbados, coches destrozados y ciudadanos desalojando sus hogares han sido algunas de las imágenes más repetidas durante el día.

Imágenes del interior de una vivienda durante el terremoto de Granada de este martes | Getty

Además, fruto de la situación, el Patronato de la Alhambra ha desalojado de manera preventiva los Palacios Nazaríes y la Alcazaba, así como ha interrumpido la visita pública en estos espacios por los terremotos. Según han informado a EFE fuentes del monumento, históricamente el más visitado el país, un equipo está analizando la situación de manera continuada y ha decidido que el conjunto monumental permanecerá cerrado durante todo el día.

Granada eleva a fase de emergencia el plan municipal

Ante la gravedad de la situación, el Ayuntamiento de Granada ha elevado este martes el nivel de respuesta por los terremotos y ha pasado de la fase de preemergencia a la fase de emergencia en situación operativa 1, una decisión que permitirá movilizar más medios y reforzar la información dirigida a la población.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha informado del cambio de situación después de que los seísmos hayan dejado tres heridos muy leves, que han tenido que ser hospitalizados, y siete calles cortadas por la "caída de cascotes o de algún elemento de las fachadas de edificios", como consecuencia de nueve daños de "entidad".