Durante la jornada de hoy, el Consejo de Ministros aprobará la regularización extraordinaria de migrantes sin pasar por el Congreso de los Diputados. Según las cifras del Ejecutivo, el número de posibles beneficiarios ronda las 500.000 personas.

¿Qué es la regularización de migrantes?

La regularización de migrantes es un proceso legal mediante el cual personas extranjeras que se encuentran en un país sin autorización administrativa obtienen un permiso de residencia y de trabajo. Esta medida busca garantizar derechos básicos, como el acceso legal al mercado laboral y los servicios sanitarios, además de favorecer la integración social y combatir la economía informal.

Con la regularización extraordinaria de migrantes, el Estado reconoce oficialmente la situación de las personas extranjeras que no tienen permiso ni de residencia ni de trabajo. Estas se podrán acoger a esta medida, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos: acreditar que llevan más de cinco meses en este país desde el momento en el que lo soliciten, no haber llegado después del 31 de diciembre de 2025 y no tener antecedentes penales.

Qué significa la regularización de migrantes: todos los derechos que adquieren o tipo de permiso de residencia | Getty Images

Derechos que obtendrán los migrantes regularizados

Una vez obtenida la regularización, los migrantes acceden a una serie de derechos fundamentales, entre los que se encuentran:

Derecho a residir legalmente en el país durante el periodo autorizado.

Suspensión automática de órdenes de expulsión o procedimientos de retorno por motivos administrativos.

Acceso al trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia.

Alta en la Seguridad Social, lo que permite cotizar y acceder a prestaciones.

Acceso a atención sanitaria y servicios sociales.

Inclusión de familiares menores.

En este último caso, los menores que acompañen a la persona solicitante podrá acogerse también a la medida con una vigencia de hasta cinco años, protegiendo así la unidad familiar.