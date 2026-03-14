Víctor Guillot: "Es probable que María Guardiola esté no ya fuera del Gobierno, sino fuera de la política"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, insistió este viernes en la necesidad de formar gobierno "cuanto antes" para dar estabilidad a la comunidad, negando así que existiese un acuerdo cerrado con Vox desde hace días: "Si hubiera estado un acuerdo cerrado, no me presento a una investidura fallida".

Sobre las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura ha opinado Víctor Guillot en El gabinete de Julia en la onda. Aunque algunos medios aseguran que un posible acuerdo entre ambos partidos podría estar cada vez más cerca, el periodista ha explicado que no hay que perder de vista que los comicios en Extremadura se pueden volver a repetir.

El analista político ha calificado de "thriller de terror" lo que está sucediendo en Extremadura porque cada vez que Guardiola se reúne a negociar con Vox, "es como si Clarice Starling fuera a negociar con Hannibal Lecter, es un silencio de los corderos. Esta señora cuenta cositas y a Hannibal Lecter le cuenta otras cositas".

Para Guillot, es probable que en estos momentos, "María Guardiola esté no ya fuera del Gobierno, sino fuera de la política" porque "Vox no deja de ser un partido que va contra el PP, contra el PSOE y contra el sistema" y ha asegurado que "en la estrategia de Vox sí está muy marcado que si puede hacer coincidir dos negociaciones de Gobierno, una segunda votación en Extremadura, más una cuarta votación autonómica en Andalucía, miel sobre hojuelas".