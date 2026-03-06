La dura crítica de Dani Ramírez a María Guardiola: "Es el ejemplo de renunciar a todo principio con tal de permanecer en el poder"

La investidura fallida de María Guardiola en Extremadura ha reabierto el debate sobre los pactos y los límites ideológicos en política. En el programa Por Fin, el periodista Dani Ramírez ha reflejado lo que a su juicio es un giro total en la candidata del PP tras su acercamiento a Vox: "Es el ejemplo de renunciar a todo principio con tal de permanecer en el poder".

Ramírez ha recordado que Guardiola había representado hasta ahora un perfil definido dentro del centro derecha liberal, con posiciones marcadamente distantes de la extrema derecha. De hecho, subrayó que llegó a ser apodada en algunos medios como "La baronesa Roja", un sobrenombre que, a su juicio, quizá exageraba su ubicación ideológica, pero que evidenciaba su distancia respecto a postulados más radicales.

"Ella tenía declaraciones durísimas contra Vox", ha apuntado el periodista, quien considera que el giro se produce tras las presiones internas y la constatación de que el PSOE no facilitaría su investidura mediante la abstención.

Ramírez señala que la candidata ha terminado defendiendo en la tribuna un programa "no ligeramente diferente, sino totalmente distinto" al que había sostenido previamente ante sus votantes. En este sentido, ha recordado las declaraciones de Pedro Sánchez en las que dijo que "no dormiría" si pactaba con Podemos. "Hay que añadir a ese capítulo a la señora María Guardiola", puntualiza al considerar que va a gobernar, si finalmente llegan a un acuerdo, con un partido cuyo programa incluye medidas que ella misma había calificado como inasumibles.

Las palabras del periodista llegan después de que Vox rechazara por segunda vez la investidura de la candidata popular. En su intervención de cierre en la Asamblea, Guardiola volvió a tender la mano a la formación de Santiago Abascal y pidió "dejar a un lado los reproches y la culpa" para alcanzar un acuerdo "que tiene que llegar ya".

La dirigente del PP defendió que la aritmética parlamentaria no debe ser la "única brújula" y apeló a la "responsabilidad" frente a la "pureza doctrinal". A su juicio, los ciudadanos reclaman eficacia y capacidad de transformación, no bloqueos políticos.