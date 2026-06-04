El PSOE explica por qué no se querella contra Leire Díez y se desvincula de los "farsantes" y "oportunistas" implicados

Tras levantarse parcialmente el secreto de sumario del caso Leire Díez, el PSOE ha reducido todas las informaciones a "comportamientos individuales de farsantes y oportunistas". Así lo ha expresado la secretaria de Organización, Rebeca Torró, quien ha añadido que estas personas han usado el nombre del partido "en vano y en falso".

Torró, además, ha apelado a la "honorabilidad y transparencia del partido" y ha asegurado a los ciudadanos que siempre van a ir contra todas las personas que utilicen el nombre del PSOE "en beneficio propio o para defender oscuros intereses".

Por su parte, fuentes de la Ejecutiva del PSOE han calificado de "intolerables" los comportamientos de estas personas, según ha informado EFE. Sobre los pagos a Leire Díez de 45.000 euros entre 2015 y 2017, las mismas fuentes sostienen que se hicieron bajo los procedimientos "formalmente legales" del partido.

Además, han reiterado la colaboración con la justicia durante todo el proceso y han recordado que el PSOE ya actuó contra varias de las personas que aparecen mencionadas en los informes, en referencia Santos Cerdán, ahora en prisión, y a la propia Leire Díez. "Conviene remarcarlo. El PSOE actúa, siempre lo ha hecho", han sentenciado.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que hay que dejar trabajar a la Justicia, tras ser preguntado sobre por qué el PSOE no se querella contra Leire Díez, tal y como ha pedido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. "Vamos a dejar que las cosas avancen", ha indicado.

Hay un sistema donde todo vale

Ha reiterado la necesidad de ser "muy escrupuloso" con la presunción de inocencia y ha cargado contra los que "cuando afectan al rival político, se olvidan de ello y señalan con el dedo; yo nunca lo he hecho ni lo haré". "Cualquier persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario", ha añadido.

Torres ha lamentado que en la actualidad hay "un sistema donde todo vale, donde la metanoticia es más importante que la propia noticia", por lo que "vamos a esperar que las investigaciones acaben".

"Lo que les interesa es dañar al Gobierno"

Preguntado sobre las 40 ocasiones en las que se reunió Leire Díez con Santos Cerdán, el ministro ha vuelto a decir que hay "un interés político en condenar de antemano" a los investigados y que lo que hay que hacer es dejar hacer a los jueces e investigadores su trabajo.

"Hay un proceso de instrucción, luego tiene que haber otro proceso si esto continúa, y un tercero; hay varias fases para llegar a la parte final", ha expresado Torres, antes de concluir: "Lo que les interesa es dañar al Gobierno".