Pilar Velasco sobre Begoña Gómez: "Me sorprende que cueste tanto estar en su sitio y comportarse"

Tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los 121 correos del exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doario, con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, que refleja una intervención directa de Álvarez en las gestiones de la cátedra de Begoña Gómez, así como en los procesos para la financiación de las empresas patrocinadoras, ahora hay que saber cómo evoluciona la causa abierta por el juez Peinado.

En la tertulia de 'Más de uno', Pilar Velasco ha expresado su sorpresa acerca del comportamiento de Begoña Gómez porque no ha actuado "con el celo que necesita la mujer del presidente del Gobierno, el marido o pareja de cualquier político". "Me sorprende todavía que cueste tanto estar en su sitio y comportarse como hay que comportarse", ha añadido la periodista.

Para Velasco, para los periodistas es "absolutamente normal" que "usted tiene que tener un celo escrupuloso, no solo por los fondos públicos, por el papel que ocupa y por cómo hace uso de la asesora, del gabinete, los actos a los que acude... y no se es consciente".

La periodista también ha destacado que "le cuesta mucho ver el peso penal en los correos de Begoña Gómez", aunque se ha leído tanto el informe de la UCO como el de la Fiscalía, porque en el reglamento jurídico español "no está regulado en qué se materializa un delito de malversación" por unos correos de la asesora.

Lo que le hace daño al Gobierno es el Ábalos-Cerdán

Begoña Gómez dio plantón al juez Peinado el pasado sábado en los juzgados de Plaza Castilla. Estaba citada a las 18:00 horas para que el juez le comunicara que, en caso de ser juzgada por un delito de malversación, sería un jurado popular quien lo hiciera. Si bien, solo se presentaron su abogado, la Fiscalía y las acusaciones.

Velasco tiene claro que lo que realmente hace daño al Gobierno es "Ábalos-Cerdán" porque ambos fueron ex secretarios de organización, además del peso político que tuvieron, "la malversación de los contratos, la magnitud de la causa penal..." Y "todavía no conocemos los límites de la actuación" de ambos.