El informe de la UCO sobre los correos refleja la intervención directa de la asesora de Moncloa en las gestiones de la cátedra de Begoña Gómez

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los 121 correos del exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio con Cristina Álvarez refleja una intervención directa de la asesora de Moncloa en las gestiones de la cátedra de Begoña Gómez y en los procesos para la financiación de las empresas patrocinadoras.

Es lo que revela el informe que ha presentado la UCO al juez Peinado sobre esos correos que aluden a cuestiones de agenda y asuntos relacionados con la cátedra que codirigía la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Dichos correos se encuentran en sede judicial desde el pasado 16 de septiembre.

En el informe, al que ha tenido acceso Onda Cero, los investigadores analizan los correos electrónicos aportados al juez por el que fuera vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, en los que se comunica con la asesora de Gómez. La UCO destaca entre otras comunicaciones una en la que la asesora de Moncloa envía un correo desde la cuenta oficial de Begoña Gómez, pero firmando en el cuerpo como "Cristina A".

En el contenido de dicho correo, la asesora de Moncloa le informaba a Doadrio de que le hacía llegar un convenio de la cámara de Comercio de la cátedra para su firma. "Como hemos comentado a ellos les gustaría hacer una firma simbólica en el rectorado, miramos fechas y vemos". En la dirección de correo se muestra que se remite desde la cuenta oficial de la esposa del presidente del Gobierno, pero quien firma la misiva es Cristina Álvarez.

Extracto del informe de la UCO que muestra un correo desde la cuenta de Begoña Gómez firmado por Cristina Álvarez | ondacero.es

Se trata de correos intercambiados entre el 16 de abril de 2021 y el 12 de junio de 2024 que tratan "fundamentalmente de asuntos vinculados a la cátedra" de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez codirigía en la Complutense y otros relativos a la relación "genérica y eminentemente administrativa" que mantuvo con este centro.

Algunos de estos correos, en los que la Fiscalía insiste en que no hay delito de malversación, fueron intercambiados entre Cristina Álvarez y el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, pero "en su mayoría participan también otros interlocutores", como representantes de empresas como Reale o La Caixa, o una directiva de la Cámara de Comercio.

En uno de ellos, en el que aparecía Begoña Gómez como destinataria y que habla de una adenda relativa a la fundación ONCE, Álvarez solicita a una empleada de la UCM que revise el documento para que ella misma "pueda hacérsela llegar para que pueda firmar la Universidad, Reale y Fundación La Caixa".

Otro ejemplo es cuando Álvarez hace de intermediaria entre Google, que colaboró en la plataforma de la cátedra, y la Complutense. Buscó una persona de contacto entre ambas entidades y envió al vicerrector un escrito para pedir una colaboración anual de 40.000 euros a esta empresa tecnológica, que después este habría enviado a la compañía, en una carta en papel y con su firma.

La UCO destaca otro correo, relacionado con un convenio de formación permanente firmado con Mindway en el marco de la cátedra, en el que Cristina Álvarez "hace hincapié en la intención de establecer claúsulas por las que 'en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10 % a la cátedra de TSC y por otro lado que no pueda utilizar los contenidos (...) del máster en caso de rescisión o resolución de contrato'".

Correos sobre proveedores o consultas sobre asesoría jurídica

El informe incluye un apartado denominado "otras gestiones" en el que la UCO destaca un correo de Cristina Álvarez al entonces vicerrector de la Complutense donde le informa de la necesidad de contratar a varios proveedores para celebrar el segundo congreso de la cátedra en el recinto del Caixa Fórum en Madrid, y le dice que va a ser informada de los costes definitivos.

"Estimado Juan Carlos: Te hago llegar la carta de Caixa Forum donde especifica que es necesario la contratación de estos proveedores. Y un listado de costes, son aproximados porque mañana me iban a pasar los definitivos en cuanto a seguridad, limpieza, montajes y mobiliario, cafetería, aguas y el de sonido que ya es definitivo. Gracias. Un cordial saludo".

La asistente también mantuvo comunicaciones con Doadrio sobre consultas a la asesoría jurídica de la universidad sobre la posibilidad de que desde la cátedra se prestasen servicios de consultoría a terceros, que el centro descartó, o sobre protección de datos en la plataforma creada para esta formación.

En otra ocasión, en julio de 2022, Álvarez envió al entonces vicerrector un currículum de Begoña Gómez, así como preguntas para hacerle a la mujer del presidente del Gobierno en la inauguración de un curso de verano, en el marco de la cátedra.

La UCO también incluye otro apartado titulado "seguimiento de la cátedra", que está compuesto por dos correos: en uno Álvarez pide a Doadrio la firma de un acta de reunión sobre la cátedra, y en el otro éste se la remite firmada.

Peinado reclama los correos de asesora con el IE

El juez Peinado ha reclamado también al Instituto de Empresa (IE) que aporte a la causa los correos electrónicos que intercambió con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, mientras la esposa del presidente del Gobierno estuvo al frente del África Center, dependiente del IE, para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los analice.

Así lo ha acordado el instructor en una providencia, en la que reclama que se entreguen dichos 'emails' al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid "a la mayor brevedad posible".

Peinado ha ordenado dicha diligencia en el marco de la rama del procedimiento en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta ha desempeñado funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.

Aunque en un principio, y en el marco de la pieza principal, el juez también investigó al directivo del IE Juan José Güemes por la contratación de Begoña Gómez, la Audiencia Provincial de Madrid levantó la imputación y ordenó dejar fuera del procedimiento todo lo relativo al África Center.

No obstante, en esta ocasión, el juez reclama los correos intercambiados entre el IE y Cristina Álvarez en la rama de investigación en la que indaga si la asesora de Moncloa realizó funciones privadas para la esposa de Pedro Sánchez.

Por último, el juez que instruye la causa está a la espera de que Presidencia entregue al juzgado todos los correos recibidos y enviados por Begoña Gómez a través su cuenta oficial de Moncloa desde julio de 2018, cuando se realizó la designación de Álvarez. La Fiscalía y las defensas han recurrido esta diligencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.