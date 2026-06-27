Page insiste y pide cuestión de confianza o elecciones: "Si lo hemos hecho todo bien, no hay que tener ningún miedo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este sábado al presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones anticipadas.

"Si lo hemos hecho todo bien, no hay que tener ningún miedo a convocar a la opinión pública, a los ciudadanos. Hay que confiar en que confíen", ha manifestado García Page a su llegada a la sede de Ferraz, donde ha dicho percibir "mucho miedo", también entre los "supuestos" socios del Gobierno, a dar la palabra a los ciudadanos.

Hoy España entera se pregunta cuándo serán

A su juicio, el partido ha atravesado "mejores condiciones", ya que ahora está en "el peor momento de la historia reciente del PSOE". En su intervención ante Sánchez, Page ha pedido que, si finalmente el líder del partido decide adelantar elecciones, sea poniendo por delante los intereses de la "infantería" socialista y no los del PNV y Junts.

"Hoy creo que España entera se pregunta sólo cuándo (serán las elecciones). Yo creo que tenemos que anteponer los intereses generales a los propios, y desde luego los del PSOE de mañana a los de cualquier dirigente. El PSOE está muy por encima de cualquier dirigente", ha sostenido.

Aun así, espera que el Comité Federal le dé "cierta tranquilidad" de que el PSOE "no va a ser imputado" como organización porque eso sería "terrorífico".

Sobre la situación de Zapatero

Preguntado sobre si sería partidario de que se le abriera expediente o se le suspendiera la militancia al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha apuntado que "todo tendrá su tiempo" y que "hay reglamentos y normas" y lo que hay que hacer es "aplicarlas a todos los militantes conforme a un principio de igualdad". "Todos somos iguales ante la ley, también ante las leyes internas de los partidos, de manera que no soy quién para decirlo", ha indicado.

En todo caso, ha admitido que le duele "muchísimo" la situación del expresidente y ha dicho que espera que se pueda confirmar que "no es cierto" todo lo que están contando los medios de comunicación sobre él. En caso contrario, ha añadido, sería "un socavón inmenso en la autoestima" de un PSOE "que no se merece todo lo que está viviendo".