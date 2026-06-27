Julia Otero critica las filtraciones de las conversaciones de Zapatero: "No pasa nada, porque el caso es destruir y envenenar"

Unos días después de la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como investigado del caso Plus Ultra ha salido a la luz un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que ha revelado nuevos detalles sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellos, conversaciones con su secretaria, Gertrudis.

En esos mensajes, que ocupaban 1.000 páginas del informe, aparecían nombres de todo tipo, desde miembros de la política, como el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al que se refiere como "PG" o "Schz", ministros como María Jesús Montero o Félix Bolaños o el líder de Junts, Carles Puigdemont, hasta periodistas como Carlos Alsina y la entrevista que iba a hacerle al expresidente en los días posteriores.

Zapatero pidió a su secretaria que anulase las reuniones previstas para la tarde del 20 de noviembre de 2025, cuando ya hacía prácticamente un mes que Junts había roto relaciones con el PSOE. De igual manera, aparece el nombre del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el que el exlíder socialista organizó citas. La última referencia a él es el 2 de junio de 2025, semanas antes de su imputación por el caso Koldo.

La columna de Julia

Hoy es el día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que a los creyentes les vale para encomendarse a ella y a los ateos, también… porque menuda semana está terminando. Entre la ola de calor, la ola judicial y la marea de insultos, odio y ruindad en la vida pública… vamos apañados.

Conocimos una sentencia que nos ha dejado perplejos, sobre todo en la bondad "suprema" que han aplicado a un delincuente confeso al que permiten quedarse con más de tres millones que hemos pagado entre todos porque es dinero público.

Hemos leído la agenda privada del presidente Zapatero, su teléfono personal, sus citas médicas e incluso con su peluquero. La filtración de un correo de un presunto delincuente se ha llevado por delante a un fiscal General, pero se filtra la vida y conversaciones privadas de un expresidente y no pasa nada porque el caso es destruir y envenenar. Y, además, es progresista. Barra libre.

Para acabar con el gobierno de Felipe González, contó años después Luis María Ansón -que estuvo en aquella operación- que “se rozó la estabilidad del propio Estado, fue peligroso, pero era la única forma de sacarlo de ahí.”

Igual en unos años hay otro Ansón que se expresa en términos parecidos respecto a estos tiempos de hoy, "tiempos oscuros", como dijo el rey esta semana también.

Pero aquí estamos, con la alegría como método de resistencia. Buenos días a toda la buena gente y muy especialmente a los venezolanos que nos escuchan y que sufren en la distancia el dolor de su país ante la furia de la naturaleza.