Óscar López ordenó el desahucio de un inquilino de Muface que vive enfrente de Maricarmen: "¿El ministerio sí puede y un propietario no?"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, firmó el pasado 11 de enero —como responsable de Muface— la resolución que denegaba un recurso a un inquilino y, por tanto, ordenaba su desahucio de la vivienda situada en la calle del Alcalde Sainz de Baranda, justo enfrente del piso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada y que se ha convertido en símbolo de la crisis de la vivienda en España.

Según informa Artículo14 y explica Rafa Latorre en Más de uno, en febrero de 1988, una mujer formalizó con Muface un contrato de alquiler. La mujer falleció en 2025 y su hijo solicitó subrogarse al contrato que tenía su madre debido a que llevaba varios años conviviendo con ella para cuidarla por su enfermedad. La propietaria de la vivienda, Muface, autorizó la subrogación solo durante seis meses, hasta febrero de 2026.

La resolución que denegaba el recurso al inquilino fue firmada por Óscar López

El inquilino dijo que el contrato que firmó su madre se había pactado por "tiempo indefinido" y que el arrendador "había renunciado expresamente a los derechos reconocidos en el Real Decreto-ley 2/1985", por lo que ponía el foco en la contradicción de conceder la subrogación y que esta, al mismo tiempo, fuese por tiempo limitado. Según explica Artículo14, antes del vencimiento, el inquilino —que no alegó vulnerabilidad, pero sí derecho por ley— presentó un recurso de alzada en julio de 2025 ante el organismo competente para impugnar la fecha de finalización. Pero el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública lo desestimó en una resolución firmada por Óscar López.

El Ministerio respondió que un contrato indefinido no significaba que fuese "perpetuo", que en el contrato con la madre no se había pactado "claramente" la prórroga forzosa y que la renuncia del arrendador a los derechos del Real Decreto-ley 2/1985 no se considera "suficiente" para demostrarlo.

"El Ministerio encabezado por Óscar López reconoce en la resolución que el hijo puede subrogarse en el arrendamiento "si cumple los requisitos legales aplicables", pero argumentaba que esa subrogación no le concedía un derecho a prolongar el contrato más allá de su vencimiento, motivo por el que desestimó el recurso de alzada y confirmó la resolución que había dictado Muface en julio del año pasado. Años atrás, Muface ofreció a la inquilina original la compra del inmueble, pero no pudo afrontarla económicamente", explica Artículo14 en su artículo.

"Se resolvió el tema por insistencia del Ministerio"

Según explica Rafa Latorre en Más de uno, el caso de Óscar López es "exactamente el mismo" que el de Maricarmen porque lo que está pidiendo el ministro es el "desahucio de un inquilino que quería subrogar el contrato de su madre y al que se le denegó en virtud de una ley que es la que hizo que Maricarmen fuera desahuciada".

"Y se resolvió el tema por insistencia del Ministerio. Es decir, ¿el Ministerio sí puede y una empresa cualquiera o un propietario cualquiera no puede?", se pregunta el presentador.

Por su parte, en opinión de Toni Bolaño, "es verdad que el ministro ha firmado la resolución, pero es una resolución administrativa que había tenido un proceso y el ministro seguro que la firmó a vuelapluma. ¿Es un problema? Sí. Pero, ¿se va a subir al 300%? Es que ese porcentaje es el drama, que una persona no pague es un drama para el inquilino y para el propietario si es pequeño".