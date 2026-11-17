La vivienda vuelve a situar al PSOE en el centro de una polémica en plena campaña electoral del 29N.

Después del caso de Montse Mínguez, que acabó con su renuncia, la atención se dirige ahora a Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo y candidata socialista a la presidencia del Govern balear, cuya pareja administra una sociedad inmobiliaria con alrededor de 40 fincas registrales en Mallorca.

Según ha publicado 'El Debate', la pareja de Sánchez figura como administrador único de Menefta 2000 SL, una empresa dedicada al alquiler y la explotación de bienes inmuebles que aparece como titular de propiedades en Andratx y el Puerto de Andratx.

El inventario incluye viviendas, aparcamientos, trasteros, un local comercial y terrenos rústicos. Por tanto, las aproximadamente 40 fincas registrales no equivalen a 40 viviendas, y la titularidad de los inmuebles corresponde a la sociedad, no a la candidata socialista.

La información ha provocado las críticas de PP y Vox en Baleares, mientras que fuentes socialistas consideran que se trata de una campaña de difamación contra el partido tras el acto electoral de Pedro Sánchez celebrado el pasado fin de semana en Palma.

Rosario Sánchez ya fue preguntada en Onda Cero por el caso Mínguez

La polémica tiene un precedente especialmente llamativo. El pasado 23 de octubre, semanas antes de que se publicaran estas informaciones, Rosario Sánchez fue preguntada expresamente en 'Más de uno Mallorca' por la posibilidad de que aparecieran negocios inmobiliarios vinculados a su entorno.

La periodista Elka Dimitrova le planteó la cuestión a raíz del caso de Montse Mínguez, cuya pareja también había quedado bajo el foco por su actividad inmobiliaria.

"Para que no haya sorpresas en un futuro, ¿no le van a encontrar ninguna pareja, ni gran tenedor inmobiliario, ni ningún testaferro por ahí de algún país raro a usted como candidata socialista en los meses que quedan para las elecciones?", le preguntó.

La respuesta de Sánchez no abordó directamente el patrimonio o los negocios de su pareja. En su intervención defendió su posición respecto a los desahucios y aseguró: "No me van a encontrar [...] desahuciando a nadie".

PP y Vox hablan de "la Mínguez balear"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, han criticado este martes a Rosario Sánchez y han establecido paralelismos con el caso de Montse Mínguez.

"Buscaban ustedes a la Mari Carmen de Baleares y lo que tienen de candidata es a la Mínguez de Baleares", ha afirmado Prohens, en referencia a la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó una intensa polémica política y las posteriores movilizaciones por la vivienda.

Desde Vox, Cañadas también ha cargado contra el PSOE y su campaña electoral, recurriendo al ritmo de la viral canción de 'cafecito riquito riquito': "Un bailecito corrupto, corrupto, un fondo buitre, pisito, pisito".

Por su parte, fuentes del PSOE han rechazado las críticas y han atribuido la publicación de estas informaciones a una campaña de difamación contra la formación.

Frente Amplio: "El rentismo no es un trabajo"

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, también se ha pronunciado sobre el asunto en Onda Cero Mallorca.

Preguntada por las informaciones publicadas sobre la pareja de Rosario Sánchez, Gomila ha evitado confirmar los detalles de la actividad inmobiliaria, pero ha defendido la posición de su formación sobre el acceso a la vivienda.

"Nosotros consideramos que el rentismo no es un trabajo", ha asegurado, antes de insistir en que "las casas han de ser para vivir".