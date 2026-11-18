El PSOE ha expulsado a los diputados díscolos de la Asamblea de Ceuta, Melchor León y Sebastián Guerrero, después de que los dos votaran a favor de los presupuestos generales para la ciudad autónoma presentados el pasado 10 de noviembre por el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, del PP.

Una decisión contraria a la que había adoptado la gestora del PSOE, que había acordado votar en contra. La resolución de expulsión que ambos han firmado se produce en plena campaña electoral y una semana después de la votación de las cuentas, y marca una nueva crisis interna en el socialismo ceutí.

El PSOE se queda con un solo diputado en la Asamblea

La presidenta de la Gestora del PSOE de Ceuta, Sandra López Cantero, ya había avisado de que el apoyo a las cuentas no había gustado a la dirección del partido. Aunque el distanciamiento entre León y Guerrero con la dirección viene de meses atrás. Anobs habían expresado críticas contra el anterior secretario general, Juan Gutiérrez Pérez Triano y la actual gestora no ha logrado restaurar esa afinidad.

Ahora, con la expulsión de los dos diputados, el PSOE se queda solo con uno en la Asamblea, a pesar de haber sido el segundo más votado. Esto se debe a que otros dos diputados, Navil Rahal y Fidda Mustada, abandonaron el partido en mayo de 2024 tras apoyar un expediente de modificación de créditos, y en mayo de 2025, la diputada Hikma Mohamed dejó el partido y se pasó al Grupo Mixto.

León asegura que su expulsión se debe a sus críticas hacia el partido

Sin embargo, Melchor León se ha pronunciado en redes sociales para aclarar que su expulsión no se produce por haber roto la disciplina de voto, sino por sus críticas a la gestión del Gobierno por la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado 31 de julio. Según sus palabras, se debe a "la nefasta gestión del Gobierno de España", a su defensa de los derechos y la seguridad de los ceutíes y a su "exigencia de que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio en Ceuta".

León también ha denunciado "la deriva autoritaria de un PSOE nacional" que, a su juicio, "está sustituyendo el debate y la libertad de expresión por la imposición y la expulsión de voces críticas". Por su parte, Sebastián Guerrero ha enviado una alegación al partido para que reconsidere su decisión y ha solicitado que se le dé audiencia para ofrecer sus explicaciones por su voto a favor de los presupuestos.

A la única diputada que queda no está previsto abrirle un expediente

En este sentido, la responsable de la Gestora ha explicado a los periodistas que el procedimiento está abierto y que desde el partido entienden que "a aquellas personas que no siguen las reglas de la dirección y los principios de las siglas que nos representan es entendible que se les tenga que abrir una propuesta de expulsión, que está en vías de resolución".

Sobre si se le va a abrir expediente a la única diputada que queda en la Asamblea, Hanan Hamed, que se abstuvo en la votación, ha asegurado que no está previsto, porque han hablado con ella y le han recordado que "el voto definitivo a los presupuestos debe ser en contra y así lo hará".