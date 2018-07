Margallo: "Con la exvicepresidenta ha habido confrontación de proyectos, para nada confrontaciones personales"

José Manuel García Margallo ha asegurado en Espejo Público que esta candidatura no pretende frenar las intenciones de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y mantiene que con ella ha tenido "confrontación de proyectos, para nada confrontaciones personales" . Preguntado por la intención del ministro del Interior de retirar las concertinas el político popular ha asegurado que "si se quitan las concertinas es obvio que tendrán que establecer mecanismos alternativos para evitar una avalancha".

José Manuel García Margallo ha sido el primero en comenzar la carrera hacia la presidencia del PP. El exministro de Asuntos Exteriores ha comenzado ya la recogida de avales a través de "varios amigos en distintos puntos de España". El mismo dice estar "tomando la temperatura del agua".

Margallo ha asegurado en Espejo Público que esta candidatura no pretende frenar las intenciones de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y mantiene que con ella ha tenido "confrontación de proyectos, para nada confrontaciones personales".

Además ha defendido que "si alguien ha presentado reformas en positivo he sido yo" aunque vuelve a reconocer que sí que ha "combatido aquella ideas o estrategias que me parecía que no eran las que España necesitaba".

Margallo considera que el PP está en un "momento excepcional, es la primera vez que vamos a sustituir a un presidente como Mariano Rajoy que ha estado 14 años al frente del partido. Es la primera vez que vamos a un Congreso después de que el Gobierno haya salido como consecuencia de una moción de censura y es un momento en el que España y el mundo están cambiando a una gran velocidad".

García Margallo ha insistido en que "se trata de aportar ideas. Este Congreso no puede convertirse en una especie de concurso de Miss América, sino en una confrontación de ideas para ver como resolvemos la situación en la que estamos y sobre todo cómo afrontamos los desafíos que España va a tener que afrontar".

El exministro ha rechazado que con su "pre-candidatura" esté metiendo presión a Núñez Feijóo ya que Margallo ha asegurado que si el presidente de la Xunta se presenta él retira su candidatura. Tampoco busca según él un puesto en la Ejecutiva. "A estas alturas de la vida y habiendo sido ministro de Asuntos Exteriores, pues comprenderá usted que tener un puesto en la Ejecutiva del PP es algo muy honroso, pero no es mi ambición primera".

Preguntado por la intención del ministro del Interior, Grande-Marlaska, de retirar las concertinas el político popular ha asegurado que "si se quitan las concertinas es obvio que tendrán que establecer mecanismos alternativos para evitar una avalancha".

Margallo ha asegurado que "o se controla la inmigración irregular o eso se convertirá en un problema de incalculables dimensiones".