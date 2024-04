Pablo Iglesias sobre la carta de Sánchez: "Ha entendido lo que es que actores judiciales y mediáticos quieran destruirte la vida"

Pedro Sánchez ha anunciado que se da cinco días para pensar si renuncia a ser presidente del Gobierno tras la denuncia a Begoña Gómez, su mujer.

Pablo Iglesias ha asegurado que Sánchez "ha comprendido el contenido del poema del pastor protestante Niemöler (sobre el nazismo y la inacción)".

"Primero, el 'lawfare' de jueces y periodistas vinieron a por nosotros, pero como éramos de Podemos les vino hasta bien. Pedro ha hoy entendido lo que es que actores judiciales y mediáticos quieran destruirte la vida", ha afirmado el exvicepresidente segundo en RNE.

En el editorial de su medio, Canal Red, aseguran que "el presidente acaba de anunciar que se toma unos días de reflexión para decidir si todo esto vale la pena".

"Nosotros lo que tenemos que hacer es denunciar el lawfare y la violencia con la misma contundencia que nos hubiera gustado escuchar cuando iba dirigida a otros" aseguran.

Cuando todo esto ocurría, lo que debería haber hecho cualquier partido que le tenga cierto aprecio a la democracia es alzar la voz

"Pedro hoy ha entendido el significado de un poema de un pastor protestante alemán que decía "primero los nazis se llevaron a los comunistas, pero como eran comunistas no hice nada. Ahora vienen a por mí y es demasiado tarde" creo que hoy al presidente quizá le pese no haber hecho nada para frenar el 'lawfare' que nos hicieron a nosotros", ha explicado el exlíder de Podemos en la Cadena SER.

"A mí cuando me preguntan por qué no voy a volver a la política de cargos públicos digo que es porque tengo 3 hijos y no me puedo defender. No sometería a mis hijos a ese tipo de violencia otra vez. Ojalá el PSOE hubiera visto esto antes de que les afectara personalmente", reflexiona.

"Ya está bien de 'lawfare', de mafia, de que no acepten los resultados electorales. Hay que ser muy ingenuos para pensar que se iban a conformar solo con nosotros", ha sentenciado en la emisora.