Mamen Mendizábal tacha de "torpe" a Feijóo por "montarse esta historia de que vuelva al rey": "Pone en un compromiso a Felipe VI"

La periodista Mamen Mendizábal ha calificado de "torpe" la petición de Feijóo de que Juan Carlos I regrese a España: "Pone en un compromiso a Felipe VI".

Este jueves, el líder de la oposición afirmó en sus redes sociales que sería deseable que Juan Carlos I regresara a España, una vez que se han desclasificado documentos del intento de golpe de Estado del 23F.

"La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado", aseguró en X el presidente del PP.

Feijóo pone en un problema a la Casa del Rey

Durante la tertulia en Más de uno, la periodista ha asegurado que la vuelta de Juan Carlos I es un debate "torpe", ya que creyendo que Feijóo pone en un problema a Pedro Sánchez pidiendo que el emérito vuelva a España, lo que hace es poner en un problema a la Casa del Rey.

Pide recordar sus escándalos fiscales y personales

"La línea roja con Juan Carlos I la ha puesto Felipe VI, que no quieren tener nada que ver con ese seño", ha dicho la periodista. Además, ha opinado que a Juan Carlos I le está pudiendo la "soberbia" y pide recordar sus escándalos fiscales y personales.

"Hay que recordar que la ficción de la monarquía se sustenta también en la ejemplaridad y es lo que no tuvo Juan Carlos I en los años finales de su reinado, tanto es así que Felipe VI le dejó fuera de su acto de proclamación", ha argumentado la periodista.

Zarzuela dice que Juan Carlos I debería "recuperar la residencia fiscal en España" si quiere volver

Tras el debate generado sobre si el rey emérito tiene que volver a España, Zarzuela ha precisado que Juan Carlos I "debería recuperar la residencia fiscal en España" si quiere volver. Además, fuentes del Palacio de la Zarzuela, han indicado que Juan Carlos I "puede volver a vivir en España cuando él quiera".