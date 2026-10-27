Ketty Garat, sobre el pacto PP-Vox en el Senado: "La cesión es incómoda para parte de su electorado"

El reciente pacto entre el Partido Popular y Vox en el Senado ha reabierto el debate sobre la estrategia electoral de la derecha de cara a las elecciones del 29N. Un pacto que han comentado en la tertulia de Más de uno en Onda Cero. La periodista Ketty Garat ha calificado el acuerdo como una "cesión histórica" marcada por una representación "huérfana" para electores de algunas provincias en las que, por ejemplo, el PP no presenta lista al Senado. En su intervención, Garat ha advertido que esta alianza supone una cesión "incómoda" para el electorado más tradicional, sobre todo, de la formación popular.

En su análisis, la periodista ha reiterado que la retirada de las listas en provincias como Gipuzkoa, Girona o Tarragona, donde la representación de los populares es histórica, implica una "incomodidad" para sus votantes, ya que no es una cesión únicamente "estratégica". Un pacto que Garat ha considerado como el "fin último". "Es el fin último pero no a costa de todo, no pagando un precio tan alto como la retirada de las principales formaciones en estas provincias", ha comentado Ketty Garat.

Una cesión "excesiva e incómoda"

Garat ha indicado que aunque la dirección del PP se justifique en que este movimiento es un "bien mayor", el precio a pagar es desmedido. La periodista ha indicado también que pese a que los dirigentes populares venían diciendo desde la precampaña que "todo estaba hecho", si el PP ha tenido que optar por un movimiento como este es que "tan hecho no estaba" como se pretendía proyectar. Además, Garat ha manifestado que esta necesidad de "alternancia política" obliga al PP a acercarse al votante de Vox, a lo que ha comentado que ambos tienen unos ideales que "no se mimetizan".

Además, más allá del impacto que pueda registrar en las provincias afectadas, la periodista ha puesto el foco en esta maniobra "pre-electoral". Ha indicado que esta es una estrategia común del "ex-post", como los pactos regionales de PP-Vox que se han visto hasta la fecha, como en Castilla y León o Extremadura, y no del "ex-ante". Sobre el ex-post, Ketty Garat ha confirmado que ambos partidos políticos han salido beneficiados pero, ante esta estrategia previa al 29N, el ex-ante, la periodista se ha preguntado: "¿Quién lo va a sufrir más, el PP o Vox?".