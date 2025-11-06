Junts presentará enmiendas a la totalidad a todas las leyes registradas por el Gobierno

ÚLTIMA HORA

Madrid |

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados | Eduardo Parra / Europa Press

Junts da un paso más en su ofensiva para bloquear la legislatura con el anuncio de que presentará enmiendas a la totalidad a todas las leyes presentadas por el Gobierno.

La formación de Puigdemont ha anunciado este jueves que ha registrado enmiendas a la totalidad a todas las leyes que tiene presentadas el Gobierno y que hará lo mismo con las que lleve al Congreso en el futuro, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, una medida con la que asegura queda "bloqueada" la legislatura

"No votaremos a favor de las 21 leyes que están acabando su tramitación y las nueve que ya han pasado al consejo de Ministros también tendrán su enmienda a la totalidad cuando lleguen al congreso. El Partido Socialista no podrá aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni el techo de gasto ni podrá aprobar leyes como la Ley Bolaños o Begoña. El gobierno ha perdido, por tanto su capacidad legislativa. Esto es un baño de realidad para Sumar y Psoe", ha dicho Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

