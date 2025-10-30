CATALUÑA

Las bases de Junts avalan con una amplia mayoría la ruptura con Sánchez

Casi un 87% de la militancia independentista se ha mostrado a favor de romper los acuerdos con el PSOE después del anuncio de Puigdemont.

ondacero.es

Madrid |

Carles Puigdemont en una foto de archivo
Carles Puigdemont en una foto de archivo | Europa Press

Las bases de Junts han avalado este jueves la ruptura de todos los acuerdos con el PSOE con el 86,98% de los votos, frente a un 10,22% de 'noes' y un 2,8% de votos en blanco, dando apoyo así a la decisión tomada por la ejecutiva del partido.

Así lo reflejan los resultados de la consulta interna convocada por Junts sobre la ruptura de los acuerdos con el PSOE, cuyas votaciones comenzaron el miércoles y han finalizado hoy a las 18:00 horas, y que ha registrado una participación del 66,29%, según ha informado el partido.

El lunes, tras una reunión en Perpiñán (Francia), la dirección de Junts decidió por unanimidad romper sus acuerdos con el PSOE, dejando al Gobierno que preside Pedro Sánchez sin la mayoría de la investidura.

Las bases de Junts han respondido a la siguiente pregunta: "¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?".

La ruptura se traducirá en el fin de las reuniones en Suiza con el verificador internacional y también "se notará" en el Congreso, donde Junts no negociará nada con el Gobierno, que se enterará "por el panel de votación" de la posición del partido, según explicaron fuentes de la formación.

Tras anunciar la ruptura con los acuerdos, Puigdemont advirtió a Sánchez de que "el Gobierno español no podrá recurrir a la mayoría de la investidura, no tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá ejercer el gobierno".

