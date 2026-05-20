El juez sitúa a Zapatero como intermediario clave en la compra de petróleo venezolano: así sería el operativo

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como una pieza central en una supuesta red de intermediación internacional vinculada a operaciones de compraventa de petróleo venezolano, oro y movimientos financieros de gran escala.

En el auto por el que imputa a Zapatero en la investigación del caso Plus Ultra, el magistrado sostiene que la operativa investigada iba mucho más allá de una actividad empresarial ordinaria y se apoyaba en una red de influencia política internacional con conexiones en Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos.

La resolución judicial describe un mecanismo en el que, según la investigación, los compradores interesados en acceder al petróleo venezolano debían canalizar las gestiones a través del entorno del expresidente socialista.

Una carta dirigida a la oficina de Zapatero

El auto recoge conversaciones intervenidas en el teléfono de Julio Martínez —amigo de Zapatero y propietario de la sociedad Análisis Relevante— en las que varios empresarios hablan de operaciones relacionadas con cargamentos de petróleo venezolano.

En esos mensajes aparece una referencia explícita a la necesidad de remitir una "letter of intent" (LOI), una carta de intenciones comercial, dirigida a la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero para poder avanzar en la operación.

El juez considera especialmente relevante que entre la documentación intervenida figure una carta enviada por la empresa china China International Cultural Technology Resources Group CO LTD a la "Oficina del Presidente Zapatero", fechada el 30 de octubre de 2023.

Según el magistrado, este elemento evidencia que el entorno investigado consideraba necesaria la intermediación de Zapatero para acceder a determinadas operaciones estratégicas vinculadas al petróleo venezolano.

Delcy Rodríguez y la asignación de los barcos

Las conversaciones recogidas en el auto también mencionan a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, identificada en los mensajes como "La Dama".

Uno de los empresarios investigados señala en esos chats que estaba preparado para viajar y reunirse con "La Dama y Ministro Petróleo", en referencia a la dirigente chavista, a quien sitúan como la persona que controlaba la asignación de los buques petroleros.

Los mensajes apuntan además a que compradores chinos estaban "listos para comprar barcos", aunque incluso los propios interlocutores reconocían desconocer inicialmente el tipo exacto de crudo que pretendían adquirir.

Para el juez, estas conversaciones muestran que la operativa no respondía a una simple transacción comercial privada, sino a un entramado apoyado en contactos políticos y diplomáticos de alto nivel.

"Influencia determinante" y acceso a altos niveles políticos

Calama sostiene en su auto que Zapatero disponía de "acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política" y le atribuye una "participación e influencia determinante" en estas operaciones.

El magistrado describe al expresidente como el "núcleo decisor y estratégico" de una estructura que utilizaba sociedades instrumentales y contratos presuntamente ficticios para mover fondos y articular operaciones económicas internacionales.

Entre las empresas bajo investigación figuran: Inteligencia Prospectiva, que según el juez actuaba como receptora de fondos extranjeros; Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez; What The Fav, relacionada con las hijas de Zapatero; y Gate Center, cuyo consejo asesor presidía el expresidente.

Según la investigación, parte de los fondos se redistribuían posteriormente mediante contratos simulados entre distintas sociedades del entramado.

China y el componente geopolítico

Uno de los mensajes incorporados al auto incluye una advertencia significativa: "Debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino".

Para el juez, esta referencia evidencia la participación de actores con relevancia estatal y refuerza la idea de que la actividad investigada "trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria".

La resolución judicial interpreta que la presunta red no solo buscaba facilitar negocios privados, sino operar en ámbitos sensibles vinculados a sectores estratégicos y relaciones internacionales.