El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha vuelto a requerir documentación sobre los abogados contratados por el partido entre 2021 y 2024, tras considerar "insuficiente" la información aportada en respuesta a su requerimiento del 23 de octubre. El magistrado reclama, especialmente, las notas de encargo que justificaron las facturas y los controles internos que autorizaron las contrataciones y pagos.

Por medio de una providencia, Pedraz ha ordenado al PSOE que aporte "las notas de encargo sobre las que se emitieron las facturas y contrataron los servicios de los letrados relacionados que no han sido aportados". El magistrado considera que las tres cajas de documentación y el pendrive entregados por Ferraz a mediados de noviembre no contienen todos los elementos solicitados.

La descripción de los servicios prestados era "genérica"

El juez también pide "el trámite de verificación previo o posterior llevado a cabo por la gerencia o la asesoría jurídica del PSOE para autorizar la contratación de dichos servicios y su abono". Con esos documentos, pretende "verificar la persona/órgano que autorizó/firmó los contratos o notas de encargo y el control sobre la naturaleza y finalidad de los servicios prestados en los términos que manifestó la gerente Ana María Fuentes Pacheco en su declaración como investigada".

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado al instructor que reclamara nuevamente los contratos y hojas de encargo, al considerar que la información remitida por el PSOE no era completa. El partido había entregado un listado con profesionales, cuantías, federaciones responsables y facturas, pero con una descripción genérica del servicio prestado.

También investiga información sobre Leticia de la Hoz

En la misma resolución, Pedraz remite a los juzgados de Madrid la documentación aportada por Leticia de la Hoz, exabogada de Koldo García e imputada en la causa, para investigar un posible delito de frustración en la ejecución relacionado con las responsabilidades civiles y fianzas del caso mascarillas.

La letrada aportó dos notas de encargo, una de 150.000 euros y otra de 50.000 euros. Según la documentación, el PSOE no habría pagado la defensa del exasesor de José Luis Ábalos, sino la editorial OkDiario. El juez apunta a un posible delito de alzamiento de bienes, previsto en el artículo 257 del Código Penal y castigado con entre uno y cuatro años de prisión y multa de hasta 24 meses.