Juanma Moreno introduce solo dos caras nuevas y apuesta por la continuidad en su nuevo Gobierno tras la entrada de Vox

El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, ha apostado por la continuidad en su nuevo Gobierno, que tendrá trece consejerías, tres de ellas con rango de vicepresidencia, una para el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, y otras dos para pesos pesados de su anterior ejecutivo: Antonio Sanz y Carolina España.

Moreno ha presentado este jueves en una comparecencia en el Palacio de San Telmo de Sevilla su nuevo Ejecutivo, en el que, además de Gavira, solo hay dos caras nuevas con respecto al de la pasada legislatura.

Ha explicado el presidente de la Junta que en el diseño del nuevo Gobierno habrá un vicepresidente primero más político, Antonio Sanz, que repite con la cartera de Sanidad, Presidencia y Emergencias, y otra más económica, Carolina España, que seguirá al frente de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y tendrá la vicepresidencia tercera, además de Gavira, que tendrá la macroconsejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local y será vicepresidente segundo.

Quiénes son las dos caras nuevas del Gobierno andaluz

Las dos caras nuevas en el Gobierno autonómico son Mario Muñoz-Atanet Sánchez, consejero de Fomento y Movilidad del Gobierno andaluz, un cargo al que llega tras ostentar la viceconsejería de este departamento durante la pasada legislatura, y Adolfina Martínez, titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Los dos únicos consejeros que no repiten respecto a la pasada legislatura son Catalina García, que estaba al frente de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y Arturo Bernal, quien ostentaba hasta ahora la cartera de Turismo. Ha defendido Moreno que es un Gobierno de "progreso económico y social", que no dará "pasos atrás", que defenderá la "vía andaluza" y tendrá la "convivencia" como bien supremo frente a quienes quieren "alimentar el ruido, la desinformación y el miedo de forma interesada".

Para Moreno, el acuerdo de gobierno con Vox es "sólido, legítimo, transparente, plenamente democrático, nacido de la voluntad popular" y diseñado "con el único objetivo del bienestar de todos los andaluces".

"Este no es un gobierno de unos contra otros, este es un gobierno de estabilidad. Le ha sentado muy bien a Andalucía la estabilidad en términos de crecimiento económico, de creación de empleo, de desarrollo, y de bienestar social", ha recalcado Moreno, quien ha añadido que la finalidad es "salvaguardar" esa estabilidad. Ha apuntado que ha querido "primar la gestión por encima de cualquier otro interés", y por ello el Ejecutivo nace con una garantía de estabilidad institucional, con un acuerdo que introduce la aprobación de los presupuestos de los próximos cuatro años, además de algunos proyectos de ley y decretos.

Además, ha garantizado que gobernará "desde el absoluto respeto" al Estatuto de Autonomía de Andalucía y a la Constitución y ha añadido que no habrá "pasos atrás" sino que va a impulsar Andalucía hacia adelante "como lo han hecho" los gobiernos de 2019 y de 2022, basados en "la moderación, el diálogo social, el respeto absoluto a nuestras instituciones y por el respeto absoluto a nuestros adversarios y aquellos que no piensan como nosotros".

Continuidad en el resto del Ejecutivo

Repite en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural Ramón Fernández-Pacheco, tal como pedían las organizaciones agrarias; la Consejería de Educación seguirá al mando de Carmen Castillo; la nueva Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación la asume Jorge Paradela, y en la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo repite Rocío Blanco.

Rocío Díaz continúa en el Gobierno con la nueva Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; y Loles López seguirá siendo consejera de Familia e Igualdad.

José Antonio Nieto deja la Consejería de Justicia y Administración Local para asumir una cartera nueva de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública y Patricia del Pozo repite en la Consejería de Cultura, Deporte y Patrimonio Histórico.

María Jesús Montero critica la "continuidad" y "novedad" de Vox

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, no ha tardado en criticar, en la red social X, la "continuidad" del nuevo Gobierno andaluz de Juanma Moreno y ha dicho que la "única novedad" es la presencia de Vox.

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO han coincidido en que, más allá de los nombres de los miembros del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, importan sobre todo las políticas que el Ejecutivo regional vaya a desarrollar, mientras que CSIF le ha exigido un refuerzo de los servicios públicos.