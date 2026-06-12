Joaquín Manso señala que las joyas de Zapatero podrían tener un precio aún mayor: "Se ha valorado su valor intrínseco no el de mercado"

El juez encargado de la investigación del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenado la tasación de las joyas que las fuerzas de segurdidad encontraron en la caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero. Los expertos han estimado su valor en 1,3 millones de euros, una cifra que ha acaparado la atención de los medios de comunicación y ha centrado parte del debate en la tertulia de Más de uno.

Esta valoración contrasta con las declaraciones realizadas en su momento por el portavoz del expresidente del Gobierno, Luis Arroyo, quien aseguró tras el hallazgo que las piezas tendrían un valor de entre 30.000 y 50.000 euros.

Tras conocerse la tasación profesional, Arroyo se ha retractado a través de un mensaje en redes sociales en el que ha pedido disculpas por haber "inducido al error" sobre el valor de las joyas. Para el tertuliano Joaquín Manso, estas disculpas "contribuyen a aumentar las peores sospechas". En su opinión, la falta de explicaciones o la falsedad de algunas de las ofrecidas hasta ahora genera más dudas sobre el origen de las piezas y sobre cuánto se ha ocultado acerca de ellas.

"Tan consciente era Zapatero de su elevado valor que las tenía guardadas en una caja fuerte", ha afirmado Manso.

El periodista ha explicado además que dos redactoras de El Mundo, el periódico del que es director, Charo Lagares y Beatriz Miranda, han consultado la información con expertos joyeros, quienes consideran prudente esperar al informe definitivo antes de extraer conclusiones.

Hasta el momento, lo que se ha calculado es el valor intrínseco de las joyas, no su valor de mercado. Es decir, se ha estimado el valor de las piedras y materiales en sí, sin tener en cuenta otros factores que pueden incrementar notablemente su precio final, como la mano de obra, la antigüedad, el diseño o su trazabilidad, aspectos que todavía se desconocen.

Según explicó Manso, ambas piedras habrían sido sometidas a tratamientos mediante altas temperaturas o resinas, por lo que "el valor final de mercado podría ser considerablemente mayor" que el reflejado en la tasación inicial.

El valor final de mercado podría ser considerablemente mayor

Las preguntas sin responder

Para el tertuliano, el juez afrontará este hallazgo con el mismo criterio que suele aplicarse cuando aparecen grandes cantidades de dinero en efectivo, ya que "la aparición de bienes suntuarios de elevadísimo valor siempre sugiere la posibilidad de que existan otros ocultos".

A partir de ahí, Manso planteó varias preguntas que, a su juicio, siguen sin respuesta: "quién regaló las joyas, por qué lo hizo y, en caso de que cruzaran alguna frontera, cómo pudieron hacerlo sin ser detectadas."