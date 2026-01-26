Izquierda Unida y Podemos: reunión in extremis para ir juntos a las elecciones del 15-M

La unión de las otras izquierdas sigue siendo tan difícil como siempre. Y castilla y León no es una excepción. En las últimas horas, Izquierda Unida renueva su intención de acudir junto a Podemos a las elecciones del 15-M en esa comunidad, pero sigue sin haber acuerdo. Y no queda demasiado tiempo. El cierre de registros de coaliciones para acudir juntos acaba en menos de una semana.

Podemos recela del candidato de I.U.: "No se retransmiten las negociaciones"

Desde Izquierda Unida, su Coordinador en esa comunidad, Juan Gascón, insiste: “El sentir de la ciudadanía es que hay que poner el acento en Castilla y León y articular una candidatura de la izquierda transformadora lo más potente posible”.

Pero declaraciones como esta sientan mal entre los y las moradas. Esta misma mañana, su Portavoz, Pablo Fernández contestaba en tono airado: "Podemos sigue tendiendo la mano a Izquierda Unida, pero pide discreción. Si se tiene voluntad de llegar a un acuerdo no se retransmiten las negociaciones. Yo nunca lo he hecho -añade- ni lo voy a hacer. Yo, voy a ser cauto y cuidadoso".

La reunión de hoy es clave: hay dos candidatos. Y nadie renuncia al suyo

Y es que hoy lunes se reúnen ambas formaciones para tratar de llegar a un acuerdo sobre una candidatura única, pero a esta hora, nadie se atreve a aventurar que la habrá. Desde Izquierda Unida y Podemos se insiste en una posición de "mano tendida" y de flexibilidad en aspectos económicos de la posible unión y en una división de provincias entre las dos formaciones de acuerdo con su proporción de representatividad. En todo caso, no se cuestionaría -señalan desde I.U. - el liderazgo de Juan Gascón como cartel electoral, por encima de Miguel Angel Llamas, en la actualidad, líder de Podemos en Castilla y León.

Por su lado, Llamas señala que lo importante no es hablar ahora de “líneas rojas”, sino definir qué modelo necesita Castilla y León con una izquierda “valiente y transformadora” que no esté subordinada al Partido Socialista.