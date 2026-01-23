Izquierda Unida critica a ADIF por dar preferencia de trato a Iryo y Ouigo

Para el Portavoz de Izquierda Unida, formación integrada en Sumar, Enrique Santiago, lo ocurrido en los accidentes de Adamuz, en Córdoba o de Gelida, en Barcelona tiene una raíz común: la falta de inversión del Gobierno en infraestructura ferroviaria que viene ya desde gobiernos anteriores del PP.

Santiago recuerda que España está a la cola en inversión en esta materia -solo por detrás de Alemania- y que eso perjudica seriamente el día a día de los trenes en nuestro país. Sobre todo -apunta- porque se da prioridad a la Alta Velocidad en detrimento de la Media Distancia y del servicio de Cercanías.

ADIF da preferencia de trato a los operadores privados

A juicio de su formación, la liberalización de la Alta Velocidad a partir del 2020 ha provocado un exceso de operadores privados lo que provoca que se multiplique la actividad y a su vez "deban multiplicarse las infraestructuras. Hay que aumentar las inversiones en ferrocarriles y en especial, no fiarlo todo a la Alta Velocidad. Nosotros -reconoce- no hemos sido nunca favorables a la privatización de este tipo de líneas.

Santiago lamenta que el Ministerio de Transportes mantenga su política de preferencia de trato a las dos actuales operadoras privadas, Ouigo e Iryo.

Según sus datos, ADIF da siempre preferencia de paso y uso de vías a dichas operadoras a la hora de cumplir los horarios para no tener que pagarles indemnizaciones por retrasos, como establecen sus contratos. Esto va siempre -añade- en detrimento de los usuarios del AVE que deben soportar dichos retrasos.

Una simple consulta médica de un maquinista... provoca retrasos

Además, falta personal -dice Santiago-, porque no es normal que, a su juicio, en los servicios de Media Distancia y Cercanías, una simple consulta médica de un maquinista provoque retrasos ese día porque no haya nadie que lo sustituya.

"Por eso -concluye- apoyamos cualquier reivindicación que haga este colectivo", en referencia a la huelga convocada en beneficio del funcionamiento del servicio.

Defensa del ministro Puente: ha estado a la altura, no como otros en la DANA

Dicho esto, Enrique Santiago ha defendido la gestión del Ministro de Transportes, Óscar Puente "que no puede compararse con la de otros responsables en lo ocurrido, por ejemplo, con la DANA.

A juicio del Portavoz de Izquierda Unida "pocas veces hemos asistido en una tragedia de este tamaño a una rueda de prensa de más de dos horas, con todo tipo de explicaciones por parte de un ministro".