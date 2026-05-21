La imputación de Zapatero reabre el debate del 'lobbismo': la ley sigue atascada en el Congreso

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, citado a declarar el próximo 2 de junio en el marco de la investigación del caso Plus Ultra y tras ser acusado de un supuesto delito de tráfico de influencias, con la posibilidad de que se le imputen otros delitos como blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad, ha reabierto el debate sobre el 'lobbismo'.

Ha sido el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el que ha lanzado la pregunta cuando le ha tocado hablar: "¿Dónde acaba el 'lobbismo' y empieza el tráfico de influencias?", ha preguntado, al tiempo que ha expresado su preocupación por el caso, porque "si esto es verdad, es una mierda", ya que le tiene "un enorme respeto" a Zapatero y no puede "ser objetivo".

Para entender el porqué de esta pregunta, primero hay que definir qué es el 'lobbismo', también llamado cabildeo o grupo de presión. Se trata de una actividad planificada de comunicación e influencia mediante la cual personas, empresas o grupos de interés buscan incidir en las decisiones y políticas de las instituciones públicas.

Quién es quién en el caso Plus Ultra

Así las cosas, hay que establecer quién es quién en el caso Plus Ultra. Además deZapatero, estarían implicados, supuestamente, Julio Martínez, amigo y "lacayo" del expresidente que, según el juez, se encargaba de captar clientes y de la gestión operativa de los cargos, además de ser el dueño de la empresa Análisis Relevante, que es "una pieza instrumental de la estructura delictiva".

También estarían implicados, según el auto del magistrado que se conocerá íntegramente el viernes, la secretaria de Zapatero o Cristóbal Cano, al que el magistrado ha calificado de "gestor del entramado societario". En cuanto a las empresas implicadas y empleadas por la red, son, entre otras, Whatthefav, la agencia de las hijas de Zapatero, la mencionada Análisis Relevante, Idella Consulenza Strategica, Softgestor...

Casi año y medio desde que llegó al Congreso la ley de lobbies

Por ello, desde el Congreso se lleva años intentando regular y gestionar las actividades de los grupos de interés a través de la ley de 'lobbies', que llegó al Congreso hace más de un año -en enero de 2025-. Sin embargo, sigue en tramitación parlamentaria después de rechazar la enmienda a la totalidad presentada por Vox.

En noviembre se celebró la primera ponencia para estudiar las más de cien enmiendas registradas por los diferentes grupos parlamentarios. Esta ley, la incluyó el Ejecutivo en su Plan de Acción por la Democracia con el objetivo de establecer "una cultura de transparencia y rendición de cuentas". El texto define qué es un grupo de interés y cuáles son sus actividades de influencia, y obliga a la creación de un registro "público y obligatorio" de lobbies.

La ley busca regular las relaciones entre los grupos de interés y los altos cargos o el personal directivo público que participan en la toma de decisiones durante la elaboración de normas o el diseño de políticas públicas. También incluye la "huella legislativa", un informe en el que deben plasmarse las aportaciones de estos 'lobbies' que participen en la elaboración de leyes.

Desde Sumar piden regular las actividades de los expresidentes porque el auto de Zapatero "no huele bien"

Desde el Gobierno ya se habla de regular las actividades de los expresidentes. Es el caso del portavoz de Justicia e Interior de Sumar, Enrique Santiago, de Izquierda Unida, que ha expresado que es "hora de regular bien todas las actividades" de los expresidentes.

Desde Compromís, el portavoz adjunto del grupo plurinacional y diputado, Alberto Ibáéz, ha seguido la misma línea y ha lamentado que la resolución judicial "no pinta ni huele bien" y que se necesitan "muchas explicaciones" de las actividades de Zapatero. Además, a su juicio, en España "no se ha hecho bien el trabajo de limpiar las cloacas".

Los 'lobbistas' se defienden

En cuanto a la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que representa el 'lobby' en España, han pedido a los grupos parlamentarios responsabilidad para aprobar "una regulación de forma urgente", al tiempo que han defendido que "el lobby no es corrupción, ni tráfico de influencias, ni uso indebido de relaciones personales".

En un comunicado remarcan que su actividad es "legítima y necesaria", porque lo que hacen es trasladar "de forma ética y transparente" propuestas, datos, argumentos e información relevante para mejorar la calidad de las políticas públicas.