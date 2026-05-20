El juez señala una reunión entre Zapatero y Escrivá un mes antes de que se aplazara la deuda de Plus Ultra para poder optar al rescate

Cada detalle que va saliendo del rescate de Plus Ultra es seriamente comprometedor, pero no solo para José Luis Rodríguez Zapatero. Un lobista tiene que actuar sobre alguien, tiene que convencer a alguien y ejercer su influencia sobre alguien. Por ejemplo, Plus Ultra logró aplazar su deuda con la Seguridad Social. Un mes después de una reunión de Zapatero con el entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá.

El auto del juez José Luis Calama sitúa esa reunión entre José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, apenas un mes antes de que la compañía lograra aplazar su deuda con la Seguridad Social, un requisito imprescindible para poder optar al rescate de la SEPI.

Según la resolución judicial, Zapatero se reunió con Escrivá el 7 de septiembre de 2020. La referencia aparece en un mensaje intervenido durante la investigación y remitido a Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. "Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo", escribió un alto cargo de Transportes en referencia al encuentro con Escrivá.

La relevancia de esa reunión radica en que, apenas un mes después, el 5 de octubre de 2020, la Seguridad Social concedió a Plus Ultra un aplazamiento de deuda por valor de cerca de 452.000 euros, correspondientes a obligaciones pendientes acumuladas entre 2017 y 2020.

La resolución recuerda que estar al corriente de pago con la Seguridad Social era una condición indispensable para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el mecanismo aprobado por el Gobierno para rescatar empresas afectadas por la pandemia.

El auto detalla que Plus Ultra había presentado certificados que acreditaban estar al corriente de pago, aunque posteriormente la Tesorería General de la Seguridad Social informó de la existencia de deuda aplazada. Para el juez, este extremo forma parte de los indicios que sustentan la investigación sobre las presuntas influencias ejercidas para facilitar el rescate público de la aerolínea.

Un rescate de 53 millones

Es decir, Plus Ultra necesitaba arreglar su problema con la Seguridad Social para cumplir el requisito de estar al corriente de sus obligaciones y así poder optar al rescate. La deuda ascendía a unos 450.000 euros y que el aplazamiento concedido por la Seguridad Social permitió a la aerolínea seguir adelante con el proceso que culminó en marzo de 2021 con la aprobación del rescate de 53 millones de euros por parte del Gobierno.

El magistrado José Luis Calama sostiene en su resolución que existen indicios de una red organizada de influencias liderada por José Luis Rodríguez Zapatero para favorecer a Plus Ultra en la obtención de ayudas públicas y otras decisiones administrativas. Sin embargo, ni José Luis Escrivá aparece imputado en la causa ni el auto le atribuye actuación delictiva alguna.