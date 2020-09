Illa recalca que "en Madrid ya vamos tarde" y emplaza a Ayuso a tomar medidas sin más dilación

Con un tono de preocupación y "sin ningún tipo de interés político", según han indicado sus palabras, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido tomar en Madrid "con carácter inmediato medidas de restricción de movilidad para los casos que sean estrictamente necesarios", sin descartar tampoco que haya que tomar más medidas más fuertes.

En su opinión, hace falta "tomar el control de la pandemia" y ha defendido que "el Gobierno viene únicamente a ayudar y a aportar su experiencia".

Los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa, tanto físicamente como por videoconferencia, han insistido a Illa sobre una fecha tope para la Comunidad de Madrid para tomar medidas, a lo que el ministro no ha terminado de dar una respuesta clara y se ha limitado únicamente a urgir.

No descarta tomar medidas más duras en Madrid

"Les voy a hablar de datos y de ciencia y les voy a transmitir mi preocupación como ministro de Sanidad por la situación de Madrid sin ningún posicionamiento político y que refuerzan que en Madrid hay transmisión comunitaria y no está tomando el control de la pandemia", indicó Illa en el inicio de la conferencia de prensa.

En su comparecencia, ha lanzado mensajes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, a la que ha pedido que "se deje ayudar", ya que en caso contrario "habrá que tomar medidas más duras". Recuerda que "Madrid es un caso muy especial y cuanto más tardemos más duras serán las medidas que habrá que aplicar contra la ciudadanía, ya se hizo un esfuerzo en una ocasión y hay que volver a hacerlo".

Situación muy variable de la pandemia en España

En la conferencia de prensa, también ha intervenido Fernando Simón, para hacer su valoración habitual de los lunes. "Tenemos una situación de diez Comunidades en las que ha bajado la incidencia pero en el resto ha subido", entre las que indica que coincide que "las zonas más afectadas presentan cierto retraso en la notificación", una muestra de que la situación de la pandemia en España es muy variable.

Por eso, como resumen, Fernando Simón señala que "la incidencia no ha cambiado en las últimas semanas pero es cierto que las CCAA van diferenciándose en las que tienen una situación favorable y las que empiezan a tener una situación complicada".

También, Simón ha reconocido que "nuestros hospitales están empezando a saturarse".

Por otro lado, preguntado sobre una previsión de los datos en el programa de Calleja, asegura que "los datos no hay ninguna información que no hayamos señalado en rueda de prensa o en los medios y no hay nada que no sea relevante que no se haya discutido ya".

A nivel internacional, "la evolución en Europa es similar a la de España, en el resto del mundo siguen siendo EEUU y la India los países con mayor número de casos".

También puede interesarte:

Datos del coronavirus en España: Sanidad notifica 31.785 nuevos casos, desde el viernes; 179 fallecidos

¿Qué municipios de España entrarían en confinamiento con las recomendaciones de Sanidad a Madrid?