La guerra en Irán evidencia la necesidad de mejorar las relaciones entre España y Argelia: "Tiene que ser una prioridad"

El desarrollo de la guerra de Irán sigue marcando la actualidad de los últimos días y preocupando a los españoles que ven cómo este conflicto empieza a afectar a su bolsillo con la subida del precio de algunos alimentos y, especialmente, de los carburantes.

"Vivimos en un mundo interconectado, cualquier cosa que pase va a acabar influenciando en todo el mundo (…) Oriente Medio representa el 40% de las reservas de hidrocarburos en el mundo", explica en La Brújula Emna Memmi, profesora de Relaciones Internacionales y experta en geopolítica del petróleo.

Es por esto que Memmi destaca que el principal efecto de la guerra para el bolsillo de los españoles va a estar en el precio de la gasolina y el diésel y considera de vital importancia que España mejore sus relaciones con Argelia.

"El norte de África y el Magreb tienen que ser una prioridad para España en el contexto actual. Ahora más que nunca España tiene que tener buenas relaciones con Argelia para el suministro de gas", explica la experta en La Brújula.

El problema de estas relaciones está en Marruecos, que se encuentra geográficamente entre España y Argelia, y la posición del Gobierno de Sánchez sobre el conflicto de el Sáhara no ayuda a mejorar estas relaciones. "Ha supuesto una ruptura", asegura Memmi.

El petróleo como arma de guerra

Todos el mundo mira en los últimos días a Ormuz, el estrecho por donde pasa gran parte del petróleo de todo el mundo y que Irán está utilizando como arma. "Es el más importante del mundo y su cierre supone un colapso a nivel global. El precio del barril está por los 100 dólares y esperamos un poquito más", explica Memmi en La Brújula.

Estos efectos se notan ya también en Estados Unidos, donde muchas voces afines a Trump llevan días criticando una ofensiva por la que señalan a Israel.

"Estados Unidos no quería entrar en esta guerra porque todos los cálculos dicen que no la pueden ganar", asegura la experta que también destaca que la Administración Trump se decidió finalmente a intervenir "bajo la presión israelí".

"Israel quiere acabar con el régimen de los ayatolás de cualquier manera (…) El papel de Estados Unidos es básicamente ser esa potencia que apoya a Israel en la región", sentencia.