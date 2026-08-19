CRISIS MIGRATORIA

El Gobierno trabaja en el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península

El Gobierno trabaja en el traslado a la Península de alrededor de 500 niñas migrantes que permanecen en Ceuta, en el marco del dispositivo puesto en marcha para descongestionar los recursos de acogida de la ciudad autónoma tras la llegada masiva de migrantes registrada en las últimas semanas.

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ondacero.es | Agencias

Madrid |

Menores sentados en uno de los puntos de ayuda de Ceuta.
Menores sentados en uno de los puntos de ayuda de Ceuta. | EFE / Laura Rincón

Ceuta continúa afrontando una difícil situación, ya convertida desde hace semanas en su "nueva normalidad". Tras poner en marcha dispositivos de atención humanitaria para habilitar 1.500 plazas temporales destinadas a las personas migrantes que continúan en Ceuta, que podrían ampliar a 4.000, el Ejecutivo trabaja ahora para el traslado urgente de alrededor de 500 niñas migrantes desde Ceuta a diferentes comunidades autónomas de la Península.

La operación se enmarca en el plan impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia para descongestionar el sistema de protección de menores de Ceuta.

La medida pretende dar respuesta a la situación de saturación que vive la ciudad después de la crisis migratoria. Según los datos conocidos, más de 2.000 menores han sido identificados en Ceuta desde el inicio de la llegada masiva, quedando bajo la responsabilidad de los servicios de protección de la ciudad autónoma.

Un traslado coordinado con las comunidades autónomas

El plan contempla la distribución de estas menores entre distintos territorios de la Península mediante mecanismos de acogida y otras alternativas de protección. El Ejecutivo trabaja además en un real decreto-ley para favorecer la acogida solidaria por parte de las comunidades autónomas y potenciar fórmulas como el acogimiento familiar.

La cifra de 500 niñas es una estimación inicial y podría variar durante el proceso, a medida que se complete la identificación de los menores y se estudie la situación individual de cada uno de ellos.

El objetivo es que las niñas que permanezcan en Ceuta puedan ser trasladadas a recursos adecuados en otras comunidades. La situación de los menores es una de las principales consecuencias de la crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado 30 de julio. La afluencia masiva provocó el colapso de los recursos de acogida y obligó al Ejecutivo a preparar nuevas infraestructuras.

Marruecos, un socio "fiable"

La ministra Elma Saiz también ha defendido la relación con Marruecos y ha calificado al país vecino como un socio "fiable", al tiempo que ha reclamado "lealtad institucional" dentro de España.

Respecto a los posibles retornos de migrantes a Marruecos, Saiz ha insistido en que cualquier repatriación se realizará conforme al marco legislativo europeo y a la Ley de Extranjería española. Bruselas ha respaldado precisamente la posibilidad de retornar a Marruecos a determinados menores no acompañados que permanezcan en Ceuta, siempre dentro de las garantías establecidas por la legislación.

La operación de traslado de las 500 niñas se produce así mientras el Gobierno intenta combinar la descongestión de los recursos de menores con nuevas plazas de acogida para los migrantes que todavía permanecen en la ciudad. "Estamos trabajando para que sea cuanto antes", ha reiterado.

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