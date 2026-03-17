Gabriel Rufián, tras las palabras del Rey sobre la conquista de América: "Expoliaron todo lo que pudieron"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no descarta acudir a la Cumbre Iberoamericana de 2026 que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre y ha abierto así la puerta a venir a España después de las palabras de Felipe VI reconociendo que en la conquista de América hubo muchos abusos.

Sobre esas palabras, se ha pronunciado también el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que ha asegurado que "América ya estaba conquistada".

"Por mucho que los grandes patriotas opinen lo contrario, América existía. Simplemente, un tipo que creyó que llegaría a otro sitio, por suerte llegó a América y entonces expoliaron todo lo que pudieron", ha explicado Rufián.

Felipe VI reconoce los abusos de España durante la Conquista

Estas palabras de Rufián y la reacción de Sheinbaum llegan después de que el rey Felipe VI haya reconocido en las últimas horas que hubo "mucho abuso" durante la Conquista y admitido que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse orgullosos.

Ha sido la primera vez que el Rey se pronunciaba sobre esta cuestión después de los llamamientos del ex presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que la Corona española se disculpara.

"No fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que es un gesto de acercamiento (…) Creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", ha sido la reacción de Sheinbaum a estas palabras de Felipe VI.

Reacciones en clave nacional

En clave nacional también son destacables las reacciones del Gobierno y la oposición. "Fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de su majestad Felipe VI", ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, que también ha acusado a Feijóo de "negar la historia" y "abrazar posiciones ultras, negacionistas, pasando por encima incluso de las instituciones".

Estas palabras de Saiz sobre Feijóo han llegado después de que el líder de la oposición mostrara públicamente su "orgullo" por el "legado español" en Latinoamérica.

"Creo que hay que contextualizarlo en todo lo que ha dicho, no solamente en una parte de lo que ha dicho, sino en el contexto de todo lo que ha venido a decir", ha dicho Feijóo sobre las palabras del Rey.