La Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exdiputado socialista Tito Berni por cohecho y pertenencia a grupo criminal

La Fiscalía ha solicitado ocho años de prisión para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, por delito continuado de cohecho y pertenencia a organización criminal. No obstante, la mayor de las penas han sido solicitadas para el mediador, Marco Antonio Tacoronte, y para el sobrino del exdiputado, Taishet Fuentes.

En concreto, el Ministerio Público solicita 13 años para Tacoronte por delitos de cohecho, organización criminal, estafa, falsedad documental y tráfico de influencias, y 11 años de cárcel por delito continuado de cohecho, organización criminal y estafa para Fuentes.

La petición de penas corresponde al caso Mediador, la presunta trama de corrupción política y empresarial que operó en Canarias durante nueve meses, entre finales de septiembre de 2020 y julio de 2021.

Los acusados actuaron para obtener beneficio económico

En el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los investigados "guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio económico, idearon un plan criminal". El objetivo era proponer a empresarios del sector agrícola, ganadero y de las energías renovables, tanto a nivel nacional como autonómico, importantes negocios en el sector privado, así como la celebración de contratos, percepción de subvenciones y otros ilícitos beneficios en el ámbito público, a cambio del pago de "regalos, dádivas y comisiones".

La investigación estudia si esta trama cobraba comisiones de empresarios ganaderos ubicados en el archipiélago canario a cambio de subvenciones de los fondos europeos, garantizándoles no tener que sufrir inspecciones.

Según el sumario, varios empresarios pagaron alrededor de 100.000 euros al intermediario Antonio Navarro Tacoronte a cambio de obtener favores administrativos que nunca llegaron a materializarse. Las empresas realizaron transferencias sin justificación a la cuenta de la pareja de Navarro Tacoronte y también donaciones al club deportivo presidido por Tito Berni que, según la investigación, actuaba como cabecilla de la organización.

La Fiscalía se dirige al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife para pedir la apertura de juicio oral con el fin de esclarecer la presunta trama. Y es que en total son 16 las personas investigadas en el conocido 'caso Mediador'.

El fiscal pide más condenas

El recién nombrado fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, solicita en su escrito de calificación penas de menor entidad para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas (2 años de cárcel), así como para cargos administrativos intermedios y para los empresarios que supuestamente colaboraron en la trama.

Señala a Fuentes Curbelo, Berni, a Fuentes y al mediador como los artífices de "un plan criminal" con una "distribución de funciones claramente definida".

El caso Mediador ha sido desgajado en varias piezas, una de las cuales ya derivó en un juicio y en una sentencia: penas inferiores a un año por un delito de cohecho continuado para el mediador, el exgeneral de la Guardia Civil y un empresario del sector eólico.