PULSERAS ANTIMALTRATO

El PP exige la dimisión de la ministra de Igualdad por fallos en pulseras antimaltrato

Tellado ha avanzado además que su partido ha elevado el asunto ante la Comisión Europea ante la posible violación de "cuatro directivas comunitarias".

👉Igualdad ignoró durante meses los avisos de los trabajadores de Cometa sobre el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato

El contrato que Igualdad adjudicó a Vodafone para gestionar pulseras antimaltrato: hasta 41 millones de euros

ondacero.es | EFE

Madrid |

El PP exige la dimisión de la ministra de Igualdad por fallos en pulseras de maltratadores
El secretario general del Partido Popular, Miguel Ángel Tellado durante el acto de clausura de inicio del curso político del PP de Canarias | Agencia EFE

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este sábado "la dimisión inmediata" de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por las incidencias registradas el año pasado en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores.

En el acto de apertura del curso político del PP de Canarias, Tellado ha avanzado además que su partido ha elevado el asunto ante la Comisión Europea ante la posible violación de "cuatro directivas comunitarias".

Esto no va a quedar así

"Esto no va a quedar así", ha advertido Tellado, que ha acusado al Gobierno de España de "fallarle a las víctimas. Las han dejado protegidas, indefensas".

Ha abundado en que estas incidencias con las pulseras de control de los maltratadores es "la ley del sí es sí 2.0", y que eso de "perjudicar a las mujeres es una rutina, seña de identidad, marca de la casa" del ejecutivo de Pedro Sánchez. "Menos mal que era el Gobierno más feminista de la historia", ha ironizado.

Tienen tan poca vergüenza, son tan malos, que compraron las pulseras en Ali Expres

"Tienen tan poca vergüenza, son tan malos, que compraron las pulseras en Ali Expres (...) Qué gran metáfora de su forma de entender el feminismo, un feminismo de Ali Expres", ha proclamado Miguel Tellado.

"El final de esta película solo puede ser uno: la dimisión inmediata de Ana Redondo, por negligente, incapaz e incompetente", ha zanjado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer