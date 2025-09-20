Igualdad ignoró durante meses los avisos de los trabajadores de Cometa sobre el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato

Los técnicos que trabajaban con las pulseras antimaltrato alertaron durante meses al Ministerio de Igualdad de que estas no estaban funcionando correctamente, y el organismo dirigido por Ana Redondo no resolvió las incidencias. Esta es la conclusión que se extrae de un correo enviado por un extrabajador de Cometa, sistema encargado de la monitorización de las personas que llevan estos dispositivos, que fue despedido el pasado 16 de junio por la empresa Securitas, y al que ha tenido acceso el diario 'El País'.

En un fragmento del correo electrónico que uno de los técnicos le remitió el pasado 26 de mayo a la subdirectora general de Coordinación Institucional en Violencia contra las Mujeres en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Zulema Altamirano, y que ha publicado el citado medio de comunicación, se puede leer que tras unos meses de "cierto optimismo" en el que los técnicos esperaban que la situación mejorase "tras completar la migración", llegó un momento de "apatía", ya que esas mejoras "nunca llegaban".

Asimismo, en el mencionado texto el extrabajador reconoce que a diario comprobaban que "prácticamente ninguna víctima" recibía el servicio de protección, así como algunos usuarios les comentaban que no ocurría nada más "porque ellos no querían". Por añadido, detectaban fallos en los sistemas GPS y señales que no aparecían en sus paneles. De hecho, esta persona asegura que esos problemas siguen "sin solución".

Los problemas siguen "sin solución"

Tal y como ha detallado 'El País', este correo fue enviado tras meses de reuniones entre el Ministerio de Igualdad y los empleados del sistema Cometa. De hecho, el periódico apunta que en los últimos meses se produjeron tres: una en diciembre de 2024, otra en febrero de 2025 y la última en mayo de 2025. Precisamente, en esta última estuvieron presentes la titular de Igualdad y el CEO de Vodafone España, empresa a la que se le adjudicó el vigente contrato por valor de 41 millones de euros. Por su parte, Altamirano siempre estuvo presente en los encuentros.

Posteriormente, la subdirectora general respondió a este correo y se hizo cargo de la situación, al tiempo que agradeció que se le informase de estas incidencias. A propósito, y, como explica el periódico, Altamirano confirmó que este tipo de reuniones eran "una de sus prioridades", puesto que pretendía conocer "de primera mano" lo que estaba ocurriendo y para ello consideraba fundamental "hablar con el personal".

Múltiples incidencias

Este correo es uno de los muchos que los trabajadores le han remitido tanto a Cometa como al Ministerio. En ellos detallan una infinidad de problemáticas, entre las que se encuentran, además de las pérdidas de localización o cobertura, la mala calidad de los dispositivos y la deficiencia de los mantenimientos, así como la demora en su realización.

Este problema se ha podido detectar gracias al Informe Anual de la Fiscalía General del Estado en el que se reconocen los fallos. Algo a destacar es que el trabase de datos de una compañía a otra -antes Telefónica y ahora Vodafone- ha impedido que se puedan recuperar datos desde el mes de marzo de 2024, lo que ha provocado que en algunos casos se hayan producido sobreseimientos de las causas.